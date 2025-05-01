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Иммунную систему нужно укреплять до 40 лет, потом, как ни старайся, бесполезно

1:55
Наука

Учёные сделали важное открытие: иммунная устойчивость, поддерживаемая белком TCF7, играет ключевую роль в здоровом старении и снижении риска смертности.

Любовь
Фото: flickr.com by Tim Geers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Любовь

Исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, показало, что укрепление иммунной системы в среднем возрасте может значительно продлить жизнь, тогда как после 70 лет этот эффект заметно ослабевает.

Анализ данных 17 500 человек разных возрастных групп подтвердил: иммунная устойчивость — важнейший фактор салютогенеза — процесса, поддерживающего здоровье организма на протяжении всей жизни. Наибольшую эффективность иммунная защита проявляет в период с 40 до 70 лет, снижая смертность на впечатляющие 69%.

После 70 лет различия в уровне смертности между людьми с высокой и низкой иммунной устойчивостью сглаживаются.

Механизмы иммунной устойчивости включают противодействие хроническому воспалению, предотвращение ослабления иммунной системы и защиты клеток от гибели. Эти механизмы замедляют биологическое старение и дают человеку явные преимущества в борьбе за долголетие.

Поддержание оптимальной иммунной устойчивости позволяет сохранить "молодой" иммунный профиль независимо от возраста. Это усиливает эффективность вакцинаций и снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и тяжёлых инфекций.

Результаты исследования подчеркивают важность заблаговременного укрепления иммунитета — именно в среднем возрасте возможна наибольшая отдача от вложений в здоровье. Ученые отмечают: новые стратегии, нацеленные на поддержание иммунной устойчивости, способны существенно повысить качество жизни и увеличить её продолжительность.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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