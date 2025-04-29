Эверест готовит смертельную ловушку: что происходит с телом на высоте 8000 метров

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

На вершине Эвереста человек словно оказывается на другой планете. Давление здесь настолько низкое, что организм буквально начинает задыхаться. Почему так происходит и что скрывается за страшным термином "зона смерти" — рассказываем.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эверест

Почему давление на Эвересте почти в четыре раза ниже

На уровне моря атмосферное давление составляет чуть больше 1000 миллибар. А на высоте 8848 метров, где находится вершина Эвереста, — всего 250-300 миллибар. Всё потому, что большая часть массы атмосферы сконцентрирована у поверхности Земли. Чем выше поднимаешься, тем реже становится воздух и тем ниже давление.

Как тело борется за кислород

Когда воздуха становится слишком мало, организму приходится включать аварийный режим: дыхание учащается, сердце начинает колотиться быстрее. Это компенсирует нехватку кислорода, но ненадолго.

Появляются симптомы горной болезни:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

сильная утомляемость,

одышка,

тахикардия.

На таких высотах особенно опасны отёк лёгких и мозга — состояния, которые могут стоить жизни.

Что скрывает "зона смерти" на Эвересте

"Зоной смерти" называют участок горы выше 8000 метров. Давление здесь столь низкое, что кислород буквально растворяется в ничто. Без дополнительных баллонов с кислородом долго выжить невозможно. Организм испытывает чудовищный стресс, а любое промедление или ошибка могут обернуться трагедией.

Кто смог покорить Эверест

Несмотря на суровые условия, люди продолжают ставить рекорды:

Чхурим , непальская альпинистка, поднялась на вершину дважды за одну неделю в мае 2012 года.

Джордан Ромеро , 13-летний американец, стал самым юным покорителем горы в 2010 году.

Юитиро Миура из Японии в 80 лет снова покорил вершину в 2013 году, спустя десятилетия после своего знаменитого лыжного спуска с Эвереста, ставшего основой оскароносного фильма The Man Who Skied Down Everest.

Уточнения

Го́ры (горные системы) — сильно расчленённые части суши, значительно, на 500 метров и более, приподнятые над прилегающими равнинами.

