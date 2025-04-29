Что приготовила природа? Как исчезновение мерзлоты угрожает глобальной экосистеме

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Ученые из Института проблем нефти и газа РАН (ИПНГ) завершили пятилетнее исследование в Арктике, которое показало, что вечная мерзлота в Восточной Сибири исчезла с большой части шельфа.

Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru Западная Сибирь

Об этом была опубликована статья в журнале "Доклады Академии наук". Член-корреспондент РАН и профессор ИПНГ Василий Богоявленский заявил в эфире "Вести FM", что концентрация метана в атмосфере растет, но мир всё ещё обладает достаточной устойчивостью, и глобальной катастрофы не предвидится. Однако, несмотря на это, парниковый эффект действительно усиливается, что может привести к дополнительным проблемам из-за повышенной концентрации вредных газов.

Метан в Арктике выделяется не только из оттаивающей вечной мерзлоты, но и из донных отложений морей. Ученые зафиксировали выбросы газа со дна западного шельфа Шпицбергена, и некоторые специалисты опасаются, что это может вызвать цепную реакцию, что в свою очередь приведет к неконтролируемому парниковому эффекту.

Кроме того, таяние вечной мерзлоты также связано с опасностью "воскрешения" замороженных вирусов и бактерий, которые могут спровоцировать эпидемии, поскольку они обладают поразительной жизнестойкостью, пишет planet-today.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

