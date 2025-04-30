Секреты древней империи: что скрывали кушанские тексты

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Археологи более полувека ломали головы над загадочными надписями, обнаруженными в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Афганистане. Все находки относили к великому Кушанскому царству, которое около двух тысяч лет назад властвовало над этими землями. Однако прочитать тексты долгое время не удавалось.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Ddalbiez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ кушанские надписи

Прорыв в дешифровке: откуда он пришёл

В 2022 году в ущелье Альмоси на северо-западе Таджикистана ученые нашли уникальную двуязычную надпись. Одна часть была написана на загадочном кушанском языке, а другая — на давно известном бактрийском. Это стало настоящей находкой для исследователей.

К тому же еще в 1960-х годах французские археологи обнаружили в Афганистане надпись сразу на трех языках: бактрийском, гандхари и кушанском. Такие "подсказки" напоминают Розеттский камень, который помог в свое время расшифровать египетские иероглифы.

Как удалось прочитать древние тексты

Используя метод сопоставления знакомых и неизвестных символов, лингвисты из Кельнского университета продвинулись дальше всех. Им удалось понять значение примерно 60% знаков кушанского языка, что стало настоящим научным прорывом.

"Постепенно сравнивая символы, мы смогли прочитать имя правителя — Вема Тахту — и его титул "царь царей”", — рассказали исследователи.

Новый язык, новая история

Выяснилось, что кушанцы говорили на неизвестном ранее среднеиранском языке, который сильно отличался от других языков Центральной Азии. Его предварительно назвали этэо-тохарским. Тохары — кочевой индоиранский народ, основавший Кушанское царство.

Что даст полная расшифровка

Ученые уверены: когда тексты будут окончательно расшифрованы, они откроют невиданные ранее подробности культурной истории Центральной Азии. Это будет сопоставимо с тем, как расшифровка майя или египетских иероглифов изменила наше понимание древних цивилизаций.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

