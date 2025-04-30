Почему океанские обитатели выигрывают в скорости у техники

Как выглядит цивилизация без техники и материальных ценностей? Оказывается, ответ на этот вопрос находится не на суше, а в океане. Дельфины давно нашли свой способ жить в гармонии с миром, не создав ни орудий, ни городов.
Людям требуются машины, чтобы достичь скорости. Дельфины же в одном теле достигают 36-40 км/ч, используя только свои силы. Их секрет — обтекаемая форма тела, мощные мышцы и уникальная кожа, снижающая сопротивление воды.
Люди до серьезных глубин спускаются лишь с риском для жизни. Дельфины легко выдерживают погружения до 15 минут, быстро всплывая без опасности. Секрет в высокой эффективности обмена кислорода: дельфины спосособны забирать до 80% O2 из воздуха, вместо человеческих 20%.
Дельфины умеют видеть мир сквозь эхо: их нижняя челюсть ловит звуки, а "нос" (рострум) формирует их. Это система также точна, как лучшие человеческие приборы.
Уникальная строение глаз дельфинов позволяет им отлично видеть и в воде, и на воздухе. Две зоны острого зрения заставляют завидовать даже человека.
Взрослые дельфины не теряют игривости, что отличает их от многих людей. Такая юношеская яркость души поддерживает их цивилизационную особенность: жить в своё удовольствие.
Эхолокация (эхо и лат. locatio - "положение") — локация объекта по времени задержки возвращения отражённой волны (эха). Если волны являются звуковыми, то это звуколокация, если радио — радиолокация.
В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?