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Почему океанские обитатели выигрывают в скорости у техники

1:40
Наука

Как выглядит цивилизация без техники и материальных ценностей? Оказывается, ответ на этот вопрос находится не на суше, а в океане. Дельфины давно нашли свой способ жить в гармонии с миром, не создав ни орудий, ни городов.

Дельфин обыкновенный, род Delphinus
Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дельфин обыкновенный, род Delphinus

Скорость без двигателей

Людям требуются машины, чтобы достичь скорости. Дельфины же в одном теле достигают 36-40 км/ч, используя только свои силы. Их секрет — обтекаемая форма тела, мощные мышцы и уникальная кожа, снижающая сопротивление воды.

Погружение и подъем без потерь

Люди до серьезных глубин спускаются лишь с риском для жизни. Дельфины легко выдерживают погружения до 15 минут, быстро всплывая без опасности. Секрет в высокой эффективности обмена кислорода: дельфины спосособны забирать до 80% O2 из воздуха, вместо человеческих 20%.

Эхолокация: видеть звуком

Дельфины умеют видеть мир сквозь эхо: их нижняя челюсть ловит звуки, а "нос" (рострум) формирует их. Это система также точна, как лучшие человеческие приборы.

Видеть и внизу, и над водой

Уникальная строение глаз дельфинов позволяет им отлично видеть и в воде, и на воздухе. Две зоны острого зрения заставляют завидовать даже человека.

Игровая натура

Взрослые дельфины не теряют игривости, что отличает их от многих людей. Такая юношеская яркость души поддерживает их цивилизационную особенность: жить в своё удовольствие.

Уточнения

Эхолокация (эхо и лат. locatio - "положение") — локация объекта по времени задержки возвращения отражённой волны (эха). Если волны являются звуковыми, то это звуколокация, если радио — радиолокация.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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