Чудо-белок из молока ускоряет заживление ран: новый способ уже испытан

Знали ли вы, что обычный белок из молока способен творить настоящие чудеса с кожей? Казеин — основной компонент коровьего молока — в последнее время стал предметом пристального интереса учёных. И не зря.
До 85% всех белков в молоке составляет именно казеин. Недавние исследования подтвердили, что этот природный белок обладает мощными антимикробными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Настоящая находка для медицины!
Учёные из Университетского колледжа Лондона решили проверить заживляющие способности казеина в реальных условиях. Их эксперимент на лабораторных животных показал невероятные результаты.
Специалисты разработали волокнистые повязки с казеином на основе биоразлагаемого материала — поликапролактона. Затем крыс с небольшими царапинами разделили на три группы:
Через две недели наблюдений выяснилось: у животных с казеиновой повязкой раны практически полностью зажили. В других группах прогресс был заметно хуже. Более того, использование казеина ускорило заживление в шесть раз, снизив воспаление и не вызвав токсичных побочных эффектов.
Хотя результаты выглядят обнадёживающе, впереди ещё долгий путь: прежде чем новый метод начнут применять для лечения людей, потребуются дополнительные исследования для подтверждения его безопасности и эффективности.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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