Чудо-белок из молока ускоряет заживление ран: новый способ уже испытан

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Знали ли вы, что обычный белок из молока способен творить настоящие чудеса с кожей? Казеин — основной компонент коровьего молока — в последнее время стал предметом пристального интереса учёных. И не зря.

Фото: commons.wikimedia.org by Shivani shrivastav, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко

Волшебные свойства казеина

До 85% всех белков в молоке составляет именно казеин. Недавние исследования подтвердили, что этот природный белок обладает мощными антимикробными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Настоящая находка для медицины!

Новый взгляд на лечение ран

Учёные из Университетского колледжа Лондона решили проверить заживляющие способности казеина в реальных условиях. Их эксперимент на лабораторных животных показал невероятные результаты.

Как проходил эксперимент

Специалисты разработали волокнистые повязки с казеином на основе биоразлагаемого материала — поликапролактона. Затем крыс с небольшими царапинами разделили на три группы:

Первая группа получила повязки с казеином.

Вторая — повязки только из поликапролактона.

Третья осталась без повязок вовсе.

Результаты превзошли ожидания

Через две недели наблюдений выяснилось: у животных с казеиновой повязкой раны практически полностью зажили. В других группах прогресс был заметно хуже. Более того, использование казеина ускорило заживление в шесть раз, снизив воспаление и не вызвав токсичных побочных эффектов.

Что дальше

Хотя результаты выглядят обнадёживающе, впереди ещё долгий путь: прежде чем новый метод начнут применять для лечения людей, потребуются дополнительные исследования для подтверждения его безопасности и эффективности.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

