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Чудо-белок из молока ускоряет заживление ран: новый способ уже испытан

1:50
Наука

Знали ли вы, что обычный белок из молока способен творить настоящие чудеса с кожей? Казеин — основной компонент коровьего молока — в последнее время стал предметом пристального интереса учёных. И не зря.

Молоко
Фото: commons.wikimedia.org by Shivani shrivastav, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко

Волшебные свойства казеина

До 85% всех белков в молоке составляет именно казеин. Недавние исследования подтвердили, что этот природный белок обладает мощными антимикробными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Настоящая находка для медицины!

Новый взгляд на лечение ран

Учёные из Университетского колледжа Лондона решили проверить заживляющие способности казеина в реальных условиях. Их эксперимент на лабораторных животных показал невероятные результаты.

Как проходил эксперимент

Специалисты разработали волокнистые повязки с казеином на основе биоразлагаемого материала — поликапролактона. Затем крыс с небольшими царапинами разделили на три группы:

  • Первая группа получила повязки с казеином.
  • Вторая — повязки только из поликапролактона.
  • Третья осталась без повязок вовсе.

Результаты превзошли ожидания

Через две недели наблюдений выяснилось: у животных с казеиновой повязкой раны практически полностью зажили. В других группах прогресс был заметно хуже. Более того, использование казеина ускорило заживление в шесть раз, снизив воспаление и не вызвав токсичных побочных эффектов.

Что дальше

Хотя результаты выглядят обнадёживающе, впереди ещё долгий путь: прежде чем новый метод начнут применять для лечения людей, потребуются дополнительные исследования для подтверждения его безопасности и эффективности.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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