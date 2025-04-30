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Невидимая экосистема Тихого океана: почему её не замечали раньше

2:14
Наука

Кто же скрывается в самых тёмных уголках океанских глубин? Удивительно, но ответ на этот вопрос по-прежнему ускользает от нас. Каждое новое исследование морских бездн приносит всё больше загадок и неожиданностей.

дно океана
Фото: https://commons.wikimedia.org by National Marine Sanctuaries, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
дно океана

Эксперимент, перевернувший представления

Недавно команда Института океана имени Шмидта совершила невероятное открытие. Исследователи сняли плиты вулканической коры на глубине Тихого океана и обнаружили под ними экосистему, которую ранее никто не видел. Жизнь здесь бурлит без участия солнечного света: черви, улитки и особые бактерии получают энергию напрямую из минералов.

Что мы знали до этого

В 1970-х годах были впервые обнаружены гидротермальные жерла, извергающие горячие минеральные потоки. Но тогда никому не пришло в голову посмотреть, что скрывается под самими источниками. Это долгое время оставалось белым пятном на карте знаний.

Загадочные обитатели подземного мира

Особое внимание ученых привлекли глубоководные трубчатые черви. Выяснилось, что они могут "путешествовать" под морским дном через вулканические жидкости, осваивая новые территории. Это объясняет, почему на поверхности рядом с горячими источниками почти не встречаются их детеныши: вероятно, молодые особи развиваются в подповерхностной среде.

Как доказали гипотезу

Чтобы проверить свои догадки, исследователи расчистили участок морского дна на Восточно-Тихоокеанском возвышении у берегов Центральной Америки — на глубине около 2500 метров.

На этот "обнаженный" участок установили сетчатую коробку. Спустя несколько дней, убрав её, ученые увидели, что район вновь заселили живые существа. Это подтвердило предположение: новые колонисты пришли из-под трещин морского дна.

Открытия только начинаются

Каждый шаг в изучении морских глубин напоминает, насколько мало мы знаем о нашей планете. И кто знает, сколько ещё неизвестных экосистем скрывает океан в своих недрах?

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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