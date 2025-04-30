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Почему на северных оленей скоро наденут спутниковые ошейники

2:12
Наука

Таймыр — край северных оленей. Однако в последние двадцать лет их популяция на западных рубежах полуострова стремительно сокращается. Чтобы разобраться в причинах и найти пути спасения животных, учёные этим летом наденут на оленей спутниковые ошейники.

Северные олени
Фото: commons.wikimedia.org by Yulia Kolosova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северные олени

Ошейники, которые могут рассказать всё

В рамках проекта, поддержанного компанией "Роснефть", сотрудники Сибирского федерального университета совместно с "Заповедниками Таймыра" планируют оснастить диких северных оленей радиомаяками. Эти устройства не только позволяют отслеживать перемещения животных, но и фиксируют их поведение — бег, отдых или кормление.

Критическая потеря территории

"За последние двадцать лет западная граница ареала таймырских оленей сдвинулась на восток на 400 км", — рассказывает Михаил Бондарь, заместитель директора по науке и экологическому просвещению ФГБУ "Заповедники Таймыра".

По его словам, именно в западной части полуострова наблюдается самое серьёзное сокращение численности животных.

Почему оленей становится меньше

Среди ключевых факторов учёные называют:

  • Увеличение частоты аномальных погодных условий: многоснежные зимы и гололедицы мешают добывать корм и вызывают массовую гибель.
  • Рост весенних температур, приводящий к преждевременному вскрытию рек, из-за чего особенно страдают телята.
  • Деградация пастбищ после пожаров и локальных разрушений, что ухудшает питание животных и снижает их способность к размножению.

Статистика тревожит

С момента создания в 2013 году "Заповедники Таймыра" ведут постоянные наблюдения за популяцией. По последним данным Минприроды Красноярского края, численность диких северных оленей на Таймыре упала до примерно 138 тысяч особей.

Дополнительные угрозы

Помимо неблагоприятных климатических условий, на численность оленей влияет рост числа хищников — волков и бурых медведей, а также эпизоотии, приводящие к локальной гибели животных.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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