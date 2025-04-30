Четыре планеты исчезнут с неба в мае: астрономы объяснили причину

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы замечали, как небо иногда меняет свой привычный вид? В мае наступит необычное время для любителей астрономии: сразу четыре планеты — Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун — исчезнут из поля зрения.

Фото: Pexels by Thirdman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек смотрит на звёзды

Солнце прячет планеты: что это значит

Причина временной "пропажи" — яркий солнечный свет, который полностью скроет эти планеты от наблюдателей на Земле. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария:

"Из-за ярких солнечных лучей в течение мая нельзя будет увидеть Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун".

Что останется на небосводе

Несмотря на временные ограничения, май обещает быть интересным. Любители звёздного неба смогут наблюдать другие яркие планеты.

Венера появится на рассвете в созвездиях Рыб (1-10, 13-31 мая) и Кита (11-12 мая).

Юпитер будет виден вечером в созвездии Тельца.

Ночной Марс можно найти в созвездиях Рака (до 25 мая) и Льва (с 26 мая).

Где будут прятаться "невидимые" планеты

Планеты, скрытые солнцем, продолжат своё путешествие по небесной сфере:

Меркурий посетит созвездия Рыб (1-12 мая), Овна (13-23 мая) и Тельца (с 24 мая).

Сатурн останется в созвездии Рыб весь месяц.

Уран проведёт май в созвездии Тельца.

Нептун тоже останется в Рыбах.

Апрельские воспоминания

Напомним, в апреле мы могли видеть Венеру, Юпитер, Марс и Уран, в то время как Сатурн, Меркурий и Нептун уже были скрыты солнцем.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

