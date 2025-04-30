Четыре планеты исчезнут с неба в мае: астрономы объяснили причину

Вы замечали, как небо иногда меняет свой привычный вид? В мае наступит необычное время для любителей астрономии: сразу четыре планеты — Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун — исчезнут из поля зрения.
Причина временной "пропажи" — яркий солнечный свет, который полностью скроет эти планеты от наблюдателей на Земле. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария:
"Из-за ярких солнечных лучей в течение мая нельзя будет увидеть Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун".
Несмотря на временные ограничения, май обещает быть интересным. Любители звёздного неба смогут наблюдать другие яркие планеты.
Планеты, скрытые солнцем, продолжат своё путешествие по небесной сфере:
Напомним, в апреле мы могли видеть Венеру, Юпитер, Марс и Уран, в то время как Сатурн, Меркурий и Нептун уже были скрыты солнцем.
Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].
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