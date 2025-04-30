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Этот российский аппарат очистит любую воду в полевых условиях — подробности впечатляют

1:51
Наука

Представьте: компактный чемодан весом всего 40 кг способен всего за 10-20 минут очистить и сделать питьевой 200 литров воды. В России уже разрабатывают такую систему, которую можно использовать даже в полевых условиях и на дачах.

Портативный очиститель воды
Фото: https://commons.wikimedia.org by Joe K., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Портативный очиститель воды

Что это за устройство

Аппарат представляет собой портативную систему очистки воды, оснащённую:

  • Мощным насосом.
  • Многоступенчатыми фильтрами.
  • УФ-лампой для обеззараживания.
  • Аккумулятором.
  • Автоматической системой самоочистки.
  • Специальным программным обеспечением.

Благодаря небольшим размерам устройство легко помещается в багажник автомобиля.

Не просто очищает, но и обогащает

Устройство предназначено не только для фильтрации и обеззараживания, но и для обогащения воды полезными минералами, такими как фтор. Причём состав воды можно индивидуально подбирать, основываясь на медицинских рекомендациях.

Кому полезна такая вода

Как отметил директор Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Олег Митрохин:

"Благодаря возможности подобрать индивидуальные параметры, система будет незаменима для профилактики заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта".

В полевых условиях и для военных

Одна из ключевых особенностей устройства — возможность работы без электросети. Советник председателя общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Олег Морозов подчёркивает:

"Систему можно использовать для реабилитации участников СВО и организации водоснабжения личного состава в полевых условиях".

Компактность, автономность и уникальная система очистки — вот три главных преимущества разработки.

Уточнения

Фильтр (от лат. filtrum - "войлок") — устройства, созданные для отделения чего-то от чего-то. Механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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