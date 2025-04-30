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Скрытый фактор повышения иммунитета от повторных прививок раскрыт

2:06
Наука

Вы замечали, что медики обычно спрашивают, в какую руку была сделана предыдущая прививка? Оказывается, за этим скрывается не просто формальность, а научное открытие, которое может улучшить эффективность вакцинации.

В лаборатории
Фото: dvidshub.net by Фил Санкел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В лаборатории

Неожиданная роль иммунных клеток

Австралийские исследователи выяснили, что особый вид иммунных клеток — CD169-макрофаги — заметно усиливает иммунный ответ, если повторные прививки делать именно в ту же руку, что и предыдущие.

"Считалось, что макрофаги просто очищают организм от патогенов и мёртвых клеток. Наше исследование показало, что один из их видов играет решающую роль в усилении иммунного ответа на повторные вакцинации, если инъекции проводятся в ту же часть тела", — отметили в Институте медицинских исследований Гарвана (GIMR).

Как это работает на практике

Проведя эксперименты на мышах, ученые проследили реакцию иммунной системы на вакцины, содержащие белковые фрагменты патогенов. Оказалось, что введение повторной дозы в ту же точку тела приводило к более активному взаимодействию между CD169-макрофагами и так называемыми B-клетками памяти.

Именно эти клетки отвечают за производство антител. Когда вакцина попадает в то же место повторно, макрофаги быстро передают информацию B-клеткам памяти, заставляя их активнее производить улучшенные антитела.

Подтверждение у людей

Исследования на добровольцах подтвердили выводы: повторная РНК-вакцинация от COVID-19 в одну и ту же руку приводила к выработке значительно большего количества антител, причем эффективных даже против новых штаммов вируса омикрон.

Почему это открытие важно

Это открытие может привести к новым рекомендациям по вакцинации и улучшить защиту населения от многих инфекций. Простое решение — делать прививку всегда в одну и ту же руку — существенно увеличивает её эффективность.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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