Скрытый фактор повышения иммунитета от повторных прививок раскрыт

Вы замечали, что медики обычно спрашивают, в какую руку была сделана предыдущая прививка? Оказывается, за этим скрывается не просто формальность, а научное открытие, которое может улучшить эффективность вакцинации.
Австралийские исследователи выяснили, что особый вид иммунных клеток — CD169-макрофаги — заметно усиливает иммунный ответ, если повторные прививки делать именно в ту же руку, что и предыдущие.
"Считалось, что макрофаги просто очищают организм от патогенов и мёртвых клеток. Наше исследование показало, что один из их видов играет решающую роль в усилении иммунного ответа на повторные вакцинации, если инъекции проводятся в ту же часть тела", — отметили в Институте медицинских исследований Гарвана (GIMR).
Проведя эксперименты на мышах, ученые проследили реакцию иммунной системы на вакцины, содержащие белковые фрагменты патогенов. Оказалось, что введение повторной дозы в ту же точку тела приводило к более активному взаимодействию между CD169-макрофагами и так называемыми B-клетками памяти.
Именно эти клетки отвечают за производство антител. Когда вакцина попадает в то же место повторно, макрофаги быстро передают информацию B-клеткам памяти, заставляя их активнее производить улучшенные антитела.
Исследования на добровольцах подтвердили выводы: повторная РНК-вакцинация от COVID-19 в одну и ту же руку приводила к выработке значительно большего количества антител, причем эффективных даже против новых штаммов вируса омикрон.
Это открытие может привести к новым рекомендациям по вакцинации и улучшить защиту населения от многих инфекций. Простое решение — делать прививку всегда в одну и ту же руку — существенно увеличивает её эффективность.
Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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