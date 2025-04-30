Огромное облако загадочного газа обнаружили рядом с Землёй

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Невероятное открытие совсем рядом: всего в 300 световых годах от Солнечной системы находится облако, в котором уже скоро начнут рождаться новые звёзды. Что особенного в этой звёздной "колыбели" и как она поможет астрономам понять тайны Вселенной?

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Звёзды рождаются по соседству

Международная группа учёных впервые обнаружила огромное молекулярное облако, состоящее из водорода и пыли, расположенное совсем близко к нам. Находится оно примерно в 300 световых годах от Земли и по своим размерам превосходит массу нашего Солнца в 3400 раз.

Уникальная возможность для науки

Почему это облако столь важно? Температура и плотность вещества в нём идеально подходят для образования новых звёзд. Более того, существование облака будет относительно коротким — примерно 5-6 миллионов лет, после чего оно рассеется. Это делает его уникальным объектом для исследований.

Невидимое становится видимым

Такие облака обычно сложно обнаружить, поскольку они почти не излучают электромагнитных волн, которые могли бы зафиксировать обычные телескопы. Однако учёным удалось увидеть его благодаря наблюдениям в ультрафиолетовом спектре. Они изучили данные корейского спутника STSAT-1 и выявили признаки взаимодействия молекул водорода с ультрафиолетовым излучением.

"Локальный пузырь" и его секреты

Найденное облако расположено на краю особой области Галактики — так называемого "локального пузыря". Этот регион сформировался после вспышки сверхновой, оставившей после себя нейтронную звезду Геминга. Внутри пузыря, наряду с горячим газом, оказались и холодные, плотные облака, способные дать начало новым звёздам и планетам.

"Теперь мы можем напрямую наблюдать, как формируются и распадаются молекулярные облака, и как галактики преобразуют межзвёздную материю в звёзды и планеты", — отмечают авторы открытия.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма - планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

