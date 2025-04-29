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Роботы-хирурги обойдут лучших врачей через несколько лет

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Наука

Предприниматель из США Илон Маск уверен, что через 2-3 года роботы обойдут хороших хирургов, а через 5 лет — лучших.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

Компания бизнесмена Neuralink, разрабатывающая нейроипланты, уже использует роботов-хирургов для введения электродов в ткани мозга человека.

По мнению Американского миллиардера, человеческие руки не способны так точно и быстро работать. А вот робот-хирург от Neuralink может ввести 64 нитевидных электрода в кору головного мозга всего за 15 минут. При этом гуманоид сможет обходить кровеносные сосуды с микронной точностью, сообщает KP. RU.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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