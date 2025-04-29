Роботы-хирурги обойдут лучших врачей через несколько лет

Предприниматель из США Илон Маск уверен, что через 2-3 года роботы обойдут хороших хирургов, а через 5 лет — лучших.
Компания бизнесмена Neuralink, разрабатывающая нейроипланты, уже использует роботов-хирургов для введения электродов в ткани мозга человека.
По мнению Американского миллиардера, человеческие руки не способны так точно и быстро работать. А вот робот-хирург от Neuralink может ввести 64 нитевидных электрода в кору головного мозга всего за 15 минут. При этом гуманоид сможет обходить кровеносные сосуды с микронной точностью, сообщает KP. RU.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.
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