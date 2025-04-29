Императорские тайны: сколько реально стоило построить собор Святой Софии в VI веке

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Нынешнее здание собора Святой Софии (по-турецки — Айя-София) было построено в VI веке, когда Константинополь, ныне известный как Стамбул, был центром Византийской империи, правившей обширными территориями Европы и Северной Африки. Империя существовала до захвата города османами в 1453 году.

Фото: flickr.com by Pedro Szekely, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Турция

Современное здание собора не является оригиналом: до него здесь находились две более ранние церкви, построенные на месте языческого храма. Первую церковь заказал император Константин, который принял христианство и перенес центр Римской империи в Константинополь, открыв тем самым эпоху Византии. Стоимость и амбициозность проекта были весьма значительными. Историк Питер Хизер в своей книге указывает, что император Юстиниан заплатил за строительство "15-20 000 фунтов золота", тогда как в "Стамбульской энциклопедии" 1945 года упоминается более скромная сумма в 75 миллионов долларов, что эквивалентно 1,3 миллиарда долларов в современных реалиях.

Строительство началось вскоре после восстания Ника, которое разрушило большую часть города и привело к уничтожению второй Святой Софии. Историк и эксперт по собору Святой Софии Седат Борновал предположил, что Юстиниан мог конфисковать имущество своих политических оппонентов и собрать налоги для финансирования строительства. Он задается вопросом, как такой сложный проект мог быть организован за короткие сроки, ведь доставка строительных материалов, по его мнению, заняла бы много лет.

По словам Борновалы, вероятно, планы и бюджет были созданы заранее, и Юстиниан воспользовался последствиями восстания, чтобы начать строительство собора Святой Софии на сегодняшнем месте. Он также считает, что даже если бы прежняя Айя-София не была разрушена, Юстиниан все равно приказал бы построить новую версию в другом месте, передает CNN.

Уточнения

Осма́ны (тур. Osmanlı Hanedanı) — правящая династия султанов и халифов в Османской империи, находившаяся у власти в 1299—1924 годах.



