Летят над бездной: как климатические ловушки ставят под угрозу редких птиц

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Почему одни виды легко приспосабливаются к меняющимся условиям, а другие — нет? Ответ на этот вопрос помогает понять, какие животные первыми окажутся под угрозой исчезновения в эпоху глобального потепления.

Фото: commons.wikimedia.org by jvl!o (Julio Maldonado Mourelle), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Птицы

Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, раскрывает неожиданные закономерности. Учёные из Техасского университета в Остине проанализировали данные о 1500 видах птиц и сделали удивительные выводы: обширный ареал не всегда означает устойчивость к изменению климата.

Большая территория — не гарантия безопасности

Некоторые виды имеют огромные ареалы, но обитают в очень узком диапазоне климатических условий. Это делает их уязвимыми.

Например, арктическая чечётка широко распространена в северных регионах, но приспособлена к очень специфическому климату.

В отличие от неё хохлатый смеющийся дрозд из Азии живёт на меньшей территории, но в гораздо более разнообразных климатических условиях.

"Поскольку этот регион настолько велик, виды, обитающие в нём, как правило, имеют большие популяции и обширные географические ареалы — две характеристики, которые часто связаны с более низким риском вымирания", — объясняет доцент кафедры интегративной биологии Карлос Ботеро.

Проблема в том, что многие из этих видов адаптированы к очень узкому диапазону условий, и поэтому могут быть крайне уязвимыми при изменении климата.

Размер мозга тоже имеет значение

Ещё один неожиданный вывод: птицы с большим мозгом по отношению к размеру тела чаще оказываются климатическими специалистами, то есть зависят от определённых условий окружающей среды.

"Чем больше размер мозга, тем более гибким является поведение, поэтому обычно считается, что птицы с большим мозгом лучше приспосабливаются, — отмечает Ботеро.

Однако оказывается, что многие такие птицы эволюционировали для жизни в специфических климатах, а значит, могут быть более уязвимы к изменениям климата, чем ожидалось.

Как строилось исследование

Анализ базировался на картах ареалов птиц, созданных на основе сотен тысяч наблюдений через платформу eBird. Это позволило учёным точно определить, где именно обитают разные виды.

Исследователи также разработали двухфакторную карту климатических условий Земли. В ней учитывались:

"Суровость температур" — насколько температуры низкие, изменчивые и непредсказуемые.

"Суровость ксеротермии" — насколько осадки редки, переменчивы и нестабильны.

Каждому виду сопоставили его "климатическую нишу" — тот набор условий, в которых он может существовать. Чем уже и экстремальнее эта ниша, тем выше риск для вида в случае климатических изменений.

Почему важен комплексный подход

Ботеро подчёркивает: традиционный способ оценки риска, основанный на отдельных факторах, недостаточен.

"Нам нужно перестать рассматривать отдельные факторы риска по отдельности, а оценивать, как эти сложные факторы взаимодействуют друг с другом, — говорит он.

Иногда важнее всего неожиданные взаимодействия.

Уточнения

Ареа́л (от лат. area: область, площадь, пространство) — область распространения на земной поверхности какого-либо явления, определённого типа сообществ организмов, сходных условий или объектов.

