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Космическое меню будущего: морской окунь станет главным блюдом на Луне

2:27
Наука

На первый взгляд морской окунь, плавающий в резервуаре небольшого научного центра на окраине Палава-ле-Фло на юге Франции, ничем не примечателен. Но у этих рыб важная миссия.

Ночь
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Ночь

Когда они вырастут, их потомство станет первым, которое отправят в космос в рамках проекта Lunar Hatch. Цель проекта — выяснить, можно ли разводить морского окуня на Луне (а в перспективе и на Марсе), чтобы обеспечивать едой будущих астронавтов.

Автор идеи — доктор Сириль Пшибыла, специалист по морской биологии из Французского национального института океанических исследований. 

"Рыба — отличный источник белка, в ней содержатся омега-3 жирные кислоты и витамины группы B, необходимые для поддержания мышечной массы в условиях невесомости, — объясняет Пшибыла. — Как производить пищу на таком удалении от Земли?"

Ответ оказался прост: отправить оплодотворенные икринки в космос. За время полета к Международной космической станции (МКС) они должны вылупиться. Изначально за рыбами будут только наблюдать, а затем их заморозят и доставят обратно на Землю. В будущем планируется наладить полноценное разведение морского окуня на Луне.

Пшибыла уверен, что, если мировые космические агентства решат построить базу на Луне, морской окунь благодаря проекту Lunar Hatch станет частью рациона астронавтов не реже двух раз в неделю.

Отправка рыб в космос не новшество. Первопроходцами стали крошечные рыбки мюмихоги (Fundulus heteroclitus), отправленные на орбиту в рамках одной из миссий "Аполлон" в 1973 году. Позже, в 1976 году, в советской орбитальной лаборатории "Салют" астронавты проводили эксперименты с аквариумом гуппи.

В 2015 году данио-рерио доставили на МКС для изучения атрофии мышц в условиях микрогравитации, а в апреле прошлого года Китай отправил несколько особей на свою станцию "Тяньгун". В разные годы в космос летали также морские окуни-краскоперки, медаки, меченосцы и золотые рыбки.

Но впервые речь идет не просто об изучении, а о создании стабильного источника пищи для космонавтов, передает The Guardian.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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