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Тайны марсианского кратера: марсоход "Персеверанс" нашёл на Марсе нечто неожиданное

2:55
Наука

Марсоход NASA "Персеверанс" продолжает переписывать историю Марса. В новом исследовании учёные выяснили: дно кратера Езеро состоит из богатых железом вулканических пород — и это открытие сулит нечто гораздо большее, чем просто знания о геологии Красной планеты.

Марс
Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency
Марс

Не просто камни: настоящая лаборатория на колёсах

Оснащённый системой камер высокого разрешения и инструментом PIXL для рентгеновского анализа пород, он стал передвижной лабораторией нового поколения.

"Мы не просто смотрим на снимки — мы получаем подробные химические данные, минеральный состав и даже микроскопические текстуры", — рассказал доктор Майкл Тайс, геобиолог из Техасского университета A&M.

Что скрывают породы кратера

Команда исследователей сосредоточилась на формации Мааз — одной из ключевых геологических областей кратера. Анализ выявил два типа пород:

  • Тёмные, богатые железом и магнием породы с минералами пироксена и плагиоклаза, а также изменённым оливином.
  • Светлый трахиандезит с кристаллами плагиоклаза на фоне калиевой массы.

Эти различия указывают на сложную вулканическую историю региона.

Моделирование марсианского прошлого

Учёные провели термодинамическое моделирование, чтобы понять происхождение пород. Результаты показали, что они сформировались через процессы фракционной кристаллизации и ассимиляции коры — такие же, какие происходят в активных вулканических системах Земли.

"Процессы, которые мы наблюдаем здесь, происходят в активных вулканических системах на Земле, — отметил Тайс.

Это говорит о том, что в этой части Марса, возможно, была продолжительная вулканическая активность, которая, в свою очередь, могла служить постоянным источником различных соединений, используемых в жизни.

Шаг к древней жизни

Открытие свидетельствует о том, что на Марсе могли долгое время существовать условия, пригодные для жизни.

Исследователи планируют доставить собранные образцы на Землю для более глубокого анализа в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства в ближайшее десятилетие.

"Когда мы доставим их обратно на Землю и сможем проанализировать с помощью лабораторных инструментов, мы сможем задать гораздо более подробные вопросы об их истории и потенциальных биологических признаках", — подчеркнул Тайс.

Будущее исследований только начинается

"Самая захватывающая работа ещё впереди. Это исследование — только начало. Мы видим то, чего никогда не ожидали, и я думаю, что в ближайшие несколько лет мы сможем углубить наше понимание геологической истории Марса так, как мы и представить себе не могли", — добавил Тайс.

Уточнения

"Персеве́ранс" (англ Perseverance,  рус. "Настойчивость") — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА "Марс-2020". Посадка на Марс была произведена 18 февраля 2021 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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