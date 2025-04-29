Тайны марсианского кратера: марсоход "Персеверанс" нашёл на Марсе нечто неожиданное

Марсоход NASA "Персеверанс" продолжает переписывать историю Марса. В новом исследовании учёные выяснили: дно кратера Езеро состоит из богатых железом вулканических пород — и это открытие сулит нечто гораздо большее, чем просто знания о геологии Красной планеты.
Оснащённый системой камер высокого разрешения и инструментом PIXL для рентгеновского анализа пород, он стал передвижной лабораторией нового поколения.
"Мы не просто смотрим на снимки — мы получаем подробные химические данные, минеральный состав и даже микроскопические текстуры", — рассказал доктор Майкл Тайс, геобиолог из Техасского университета A&M.
Команда исследователей сосредоточилась на формации Мааз — одной из ключевых геологических областей кратера. Анализ выявил два типа пород:
Эти различия указывают на сложную вулканическую историю региона.
Учёные провели термодинамическое моделирование, чтобы понять происхождение пород. Результаты показали, что они сформировались через процессы фракционной кристаллизации и ассимиляции коры — такие же, какие происходят в активных вулканических системах Земли.
"Процессы, которые мы наблюдаем здесь, происходят в активных вулканических системах на Земле, — отметил Тайс.
Это говорит о том, что в этой части Марса, возможно, была продолжительная вулканическая активность, которая, в свою очередь, могла служить постоянным источником различных соединений, используемых в жизни.
Открытие свидетельствует о том, что на Марсе могли долгое время существовать условия, пригодные для жизни.
Исследователи планируют доставить собранные образцы на Землю для более глубокого анализа в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства в ближайшее десятилетие.
"Когда мы доставим их обратно на Землю и сможем проанализировать с помощью лабораторных инструментов, мы сможем задать гораздо более подробные вопросы об их истории и потенциальных биологических признаках", — подчеркнул Тайс.
"Самая захватывающая работа ещё впереди. Это исследование — только начало. Мы видим то, чего никогда не ожидали, и я думаю, что в ближайшие несколько лет мы сможем углубить наше понимание геологической истории Марса так, как мы и представить себе не могли", — добавил Тайс.
"Персеве́ранс" (англ Perseverance, рус. "Настойчивость") — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА "Марс-2020". Посадка на Марс была произведена 18 февраля 2021 года.
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