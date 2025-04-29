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Вулкан в Боливии "проснулся" спустя 250 000 лет: чем живёт вулкан после сна длиной в века

3:15
Наука

Спящий уже четверть миллиона лет вулкан Утурунку на юго-западе Боливии вдруг начал проявлять признаки жизни: он извергает газы, содрогается от землетрясений и заставляет почву вокруг подниматься и опускаться. Учёные долго гадали, не готовится ли древний гигант к разрушительному пробуждению. И теперь, похоже, нашли ответ.

вулкан
Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain
вулкан

Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, показывает, что необычная активность Утурунку связана вовсе не с подъёмом магмы, как считалось ранее.

Тайна подземных потоков

С 1990-х годов спутниковые радары и GPS фиксировали странную деформацию земли вокруг вулкана: его центр медленно приподнимается (до 1 см в год), а окружающая почва проваливается вниз.

При этом в регионе регулярно происходят землетрясения, а сам вулкан выбрасывает в атмосферу вулканические газы, в частности углекислый газ (CO₂).

Многие специалисты подозревали, что под Утурунку скрывается огромный резервуар магмы — Альтиплано-Пуна Магматическое Тело (APMB), простирающееся под Боливией, Чили и Аргентиной. Это усиливало опасения, что извержение может случиться в любой момент.

Но детальный анализ более 1700 землетрясений и свойств горных пород вокруг Утурунку показал иную картину.

Вместо скопления магмы исследователи обнаружили, что APMB направляет вверх горячие жидкости и газы по узкой "дымоходной" трубе. Пары и CO₂ скапливаются под вершиной, а солёная вода растекается по трещинам в земле.

Вулкан спит, но дышит

Такая циркуляция объясняет и выбросы газов, и землетрясения, и деформацию почвы — без необходимости магматического подъёма. По словам исследователей, это значит, что Утурунку не готовится к немедленному извержению, как опасались раньше.

"Методы, описанные в этой статье, могут быть применены к более чем 1400 потенциально активным вулканам и к десяткам вулканов, таких как Утурунку, которые не считаются активными, но демонстрируют признаки жизни — другие потенциальные вулканы-зомби", — заявил профессор геофизики Корнеллского университета Мэтью Притчард.

Что собой представляет Утурунку

Утурунку — это классический стратовулкан высотой 6008 метров. Как и знаменитые Везувий и гора Сент-Хеленс, он состоит из слоёв затвердевшей лавы, пепла и горных пород.

Извержения таких вулканов обычно отличаются особой взрывной силой из-за вязкости лавы и высокого содержания газов.

На фоне небольшого боливийского города Кетена-Чико возвышаются два вулкана — Утурунку и Серро-Сан-Антонио. Сейчас над ними продолжают работать исследовательские станции, включая GPS-установки и гравиметры.

Новое открытие не только проливает свет на странности "зомби-вулкана", но и создаёт новый способ оценки потенциальной опасности других вулканов по всему миру.

Уточнения

Магматические горные породы (магматиты) — конечные продукты магматической деятельности, возникшие в результате затвердевания природного расплава (магмы, лавы). Магматические породы играют важную роль в строении земной коры, образуя геологические тела различных форм и размеров, составов и структур.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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