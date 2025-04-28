Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом

Пустыня Сахара считается одной из самых засушливых областей планеты. Ученые стремятся разобраться, каким был её климат тысячи лет назад.
Сахара — крупнейшая горячая пустыня на Земле, раскинувшаяся на севере Африки. На большей части её территории преобладает тропический пустынный климат, отличающийся сухостью и экстремальной жарой. В столь суровых условиях выживают лишь самые выносливые и быстрые животные, способные преодолевать большие расстояния в поисках воды и пищи, пишет "Царьград".
Недавно в Алжире, в пределах пустыни, ученые обнаружили озеро Себха эль-Мелах. Оно образовалось в низине после сильного циклона и обильных дождей в сентябре 2024 года. Озеро является временным, но его появление имеет важное значение для исследований климата Сахары в прошлом.
Этот феномен поможет ученым лучше понять, как менялся климат пустыни за тысячелетия. В истории региона уже бывали времена, когда засушливая Сахара превращалась в оазис с обильной растительностью.
Площадь озера Себха эль-Мелах составляет около 191 квадратного километра, при средней глубине чуть более двух метров. По оценкам исследователей, вода может сохраняться здесь около года или даже дольше.
Оа́зис (устар. оаз) — богатое растительностью место в пустыне или полупустыне (реже в степи, саванне и даже в засушливой лесостепи), изолированное от других массивов растительности; обычно расположено около естественного водоёма.
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