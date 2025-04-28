Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продлить вкус чеснока на год вперёд — три домашних способа
Когда звери лечат себя лучше врачей: шокирующие приёмы из дикой аптеки
Почему нельзя ставить кровать напротив двери: важные правила фэн-шуй в спальне
От морщинок не останется и следа: включите этот ингредиент в уход за зрелой кожей
Ключ сломался и застрял: как не попасть на замену замков за 100 тысяч рублей
Помидоры за рекордные сроки: топ-5 скороспелых сортов для вашего сада
От рекордов к спаду: что происходит с российскими компаниями в Казахстане
Как спасти чеснок от порчи: быстрый метод сушки в домашних условиях
Секреты идеального пикника: как избежать непредвиденных неприятностей и обеспечить безопасность

В нём без труда уместится город! Чем опасен глаз бури

2:57
Наука

Глаз бури — зона тишины и покоя в самом центре мощного урагана, настоящий островок спокойствия посреди хаоса.

ураган
Фото: Wikimedia Commons by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ураган

Представьте себе шумный класс, где вдруг, с появлением строгой учительницы, воцаряется полная тишина. Только здесь масштаб куда серьёзнее: речь идёт о природной катастрофе.

Размер глаза бури обычно составляет 20–30 километров в диаметре — в нём без труда уместился бы целый небольшой город.

Почему же там так спокойно? Всё дело в движении воздуха: в глазе он не поднимается вверх, как обычно в грозах, а наоборот — стремительно опускается вниз, становясь суше и теплее.

По краям этой спокойной зоны поднимается настоящая стена из грозовых облаков — именно там бушует настоящий ураган.

Поэтому, если во время шторма наступила вдруг тишина, не стоит обольщаться — самое страшное ещё впереди.

Вокруг глаза формируется стена — плотное кольцо из сильнейших облаков и ветров. Здесь скорость ветра может достигать 300 км/ч, а ливень бывает таким сильным, что без акваланга не обойтись. Высота облаков в стене может достигать 15 километров. Переход из глазка спокойствия в самую эпицентральную бурю происходит резко — всего за минуту небо может потемнеть, а тишину сменить оглушительный рев ветра.

Именно на стену глаза приходится до 85% всех разрушений, вызванных ураганами. Детально изучить глаз бури стало возможно совсем недавно — благодаря спутникам и дронам, которые собирают данные о температуре, влажности и давлении внутри ураганов.

Всё дело в балансе сил. Представьте фигуриста: прижав руки к телу, он начинает вращаться быстрее. С ураганом происходит нечто похожее.

По мере приближения воздуха к центру урагана его скорость возрастает. В то же время центробежная сила "отталкивает" воздух наружу, а низкое давление в центре втягивает его обратно. 

Добавьте к этому эффект Кориолиса — вращение Земли заставляет потоки закручиваться по спирали — и получается уникальный баланс, благодаря которому и формируется глаз бури.

На Юпитере тоже есть подобный феномен — гигантское Красное Пятно, антициклон размером больше Земли. Там ветры достигают 600 км/ч, и у этого вихря тоже есть свой глаз.

Размер глаза урагана многое рассказывает о его силе. И тут действует парадокс: чем меньше глаз, тем опаснее шторм.

Если вы вдруг окажетесь в глазу бури, не обманывайтесь мнимым спокойствием: через 20 минут или пару часов ураган вернется — только теперь с другой стороны. Без предупреждения, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Парадо́кс  — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Разгадана последняя загадка генома: что это значит для человечества
Наука и техника
Разгадана последняя загадка генома: что это значит для человечества Аудио 
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли
Наука и техника
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли Аудио 
Популярное
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие

Опасные самосвалы Shacman попали на рынок из-за подмены образцов. Что будет с продажами дальше?

Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Последние материалы
Как продлить вкус чеснока на год вперёд — три домашних способа
Когда звери лечат себя лучше врачей: шокирующие приёмы из дикой аптеки
Почему нельзя ставить кровать напротив двери: важные правила фэн-шуй в спальне
От морщинок не останется и следа: включите этот ингредиент в уход за зрелой кожей
Ключ сломался и застрял: как не попасть на замену замков за 100 тысяч рублей
Помидоры за рекордные сроки: топ-5 скороспелых сортов для вашего сада
От рекордов к спаду: что происходит с российскими компаниями в Казахстане
Как спасти чеснок от порчи: быстрый метод сушки в домашних условиях
Секреты идеального пикника: как избежать непредвиденных неприятностей и обеспечить безопасность
В нём без труда уместится город! Чем опасен глаз бури
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.