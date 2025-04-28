В нём без труда уместится город! Чем опасен глаз бури

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Глаз бури — зона тишины и покоя в самом центре мощного урагана, настоящий островок спокойствия посреди хаоса.

Фото: Wikimedia Commons by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ураган

Представьте себе шумный класс, где вдруг, с появлением строгой учительницы, воцаряется полная тишина. Только здесь масштаб куда серьёзнее: речь идёт о природной катастрофе.

Размер глаза бури обычно составляет 20–30 километров в диаметре — в нём без труда уместился бы целый небольшой город.

Почему же там так спокойно? Всё дело в движении воздуха: в глазе он не поднимается вверх, как обычно в грозах, а наоборот — стремительно опускается вниз, становясь суше и теплее.

По краям этой спокойной зоны поднимается настоящая стена из грозовых облаков — именно там бушует настоящий ураган.

Поэтому, если во время шторма наступила вдруг тишина, не стоит обольщаться — самое страшное ещё впереди.

Вокруг глаза формируется стена — плотное кольцо из сильнейших облаков и ветров. Здесь скорость ветра может достигать 300 км/ч, а ливень бывает таким сильным, что без акваланга не обойтись. Высота облаков в стене может достигать 15 километров. Переход из глазка спокойствия в самую эпицентральную бурю происходит резко — всего за минуту небо может потемнеть, а тишину сменить оглушительный рев ветра.

Именно на стену глаза приходится до 85% всех разрушений, вызванных ураганами. Детально изучить глаз бури стало возможно совсем недавно — благодаря спутникам и дронам, которые собирают данные о температуре, влажности и давлении внутри ураганов.

Всё дело в балансе сил. Представьте фигуриста: прижав руки к телу, он начинает вращаться быстрее. С ураганом происходит нечто похожее.

По мере приближения воздуха к центру урагана его скорость возрастает. В то же время центробежная сила "отталкивает" воздух наружу, а низкое давление в центре втягивает его обратно.

Добавьте к этому эффект Кориолиса — вращение Земли заставляет потоки закручиваться по спирали — и получается уникальный баланс, благодаря которому и формируется глаз бури.

На Юпитере тоже есть подобный феномен — гигантское Красное Пятно, антициклон размером больше Земли. Там ветры достигают 600 км/ч, и у этого вихря тоже есть свой глаз.

Размер глаза урагана многое рассказывает о его силе. И тут действует парадокс: чем меньше глаз, тем опаснее шторм.

Если вы вдруг окажетесь в глазу бури, не обманывайтесь мнимым спокойствием: через 20 минут или пару часов ураган вернется — только теперь с другой стороны. Без предупреждения, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Парадо́кс — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).



