Рекордная мощность на службе науки: что делает суперкомпьютер МГУ уникальным

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В России введен в эксплуатацию суперкомпьютер "МГУ-270", спроектированный для задач искусственного интеллекта.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

Он достигает рекордной производительности в 400 петафлопсов, что делает его одним из самых мощных университетских суперкомпьютеров в мире. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Я исследовал мировые университетские базы данных, и, насколько я могу судить, только два университета обладают такой же мощностью супервычислений. Поэтому в данном случае мы лидируем", — отметил Садовничий.

Суперкомпьютер "МГУ-270" был запущен 1 сентября 2023 года. Его высокая производительность — 400 петафлопсов в секунду без необходимости сохранения промежуточных данных. После успешного тестирования научные группы приступили к работе с системой, пишет "Царьград".

Ранее было объявлено о запуске суперкомпьютера в российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне, предназначенного для обучения студентов. Проректор Петр Калмыков отметил, что если бы подобная система была установлена в России, она вошла бы в первую шестерку самых мощных университетских суперкомпьютеров страны.

Уточнения

FLOPS (также flops, flop/s, флопс или флоп/с; акроним от англ. FLoating-point OPerations per Second, произносится как флопс) — внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система.

