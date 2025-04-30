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Пауки в ужасе: гавайская гусеница использует зловещую маскировку для выживания

1:50
Наука

На Гавайях учёные обнаружили редкий биологический феномен — плотоядную гусеницу, получившую название "собиратель костей". Это удивительное существо использует останки мёртвых насекомых для маскировки и обмана пауков, чтобы питаться их добычей.

гусеница Hyposmocoma alliterata
Фото: commons.wikimedia by Donald Hobern, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
гусеница Hyposmocoma alliterata

Гусеница принадлежит к древнему роду бабочек Hyposmocoma, который существует исключительно на Гавайях, что делает находку особенно ценной для науки, сообщает Science.

За два десятилетия полевых исследований было обнаружено всего 62 экземпляра этого редкого вида, причём все они найдены на одном склоне горы. Эти гусеницы отличаются необычным поведением: они прядут шелковистые чехлы, которые носят с собой, собирая для украшения исключительно части мёртвых насекомых, игнорируя посторонние объекты. Анализ показал, что на их телах были идентифицированы останки шести различных семейств насекомых.

Особенность гусеницы-собирателя костей заключается в её близости к плотоядным паукам. Несмотря на их агрессивную природу, пауки не нападают на гусениц, что говорит о развитии эффективного защитного механизма. Изолированная среда Гавайев, где происходят уникальные эволюционные процессы, сыграла ключевую роль в появлении этого редкого вида.

Гусеница-собиратель костей считается древнее самого острова Оаху на три миллиона лет, что подчёркивает её исключительное значение для науки. Однако изолированность делает вид уязвимым перед инвазивными видами и потерей среды обитания. Исследователи призывают к усилению мер по сохранению окружающей среды, чтобы защитить это уникальное существо от исчезновения.

Уточнения

Hyposmocoma  (лат.) — многочисленный род молей семейства роскошных молей (Cosmopterigidae).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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