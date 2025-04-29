Прыжок через гравитацию: как маленький аппарат подарил человечеству новую Луну

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

В октябре 1959 года человечество впервые увидело то, что веками оставалось загадкой. Советская автоматическая станция "Луна-3" передала на Землю фотографии обратной стороны Луны — невидимой ранее половины спутника, спрятанной от глаз земных наблюдателей.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz Луна охотника

Манёвр, который вошёл в историю

7 октября 1959 года "Луна-3" выполнила сразу две революционные задачи: совершила первый в истории гравитационный манёвр и вышла на траекторию, позволившую сфотографировать обратную сторону Луны. Аппарат подошёл к поверхности на расстояние 6500 км, используя притяжение Луны для изменения курса.

Полученные снимки были переданы на Землю по телевизионному каналу — это стало настоящим прорывом в исследовании космоса, сообщили в "Российских космических системах".

Исследование за пределами видимого

Экспедиция "Луны-3" не ограничилась только фотографиями. Аппарат провёл исследования космической радиации, состава межпланетного газа, корпускулярного излучения Солнца, а также обнаружил наличие тяжёлых ядер и изучил однозаряженные компоненты космического излучения. Кроме того, данные о микрометеорах помогли учёным лучше понять опасности межпланетного пространства.

Сегодня, спустя 60 лет после той исторической миссии, значение этих снимков и открытий остаётся фундаментальным для всей космической науки.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

