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Экологическая катастрофа X века погубила первое польское государство

1:58
Наука

Раннесредневековая история Центральной Европы раскрывает новые тайны благодаря анализу древней пыльцы. Как сообщает Wood Central, исследование группы учёных под руководством Адама Издебского из Института геоантропологии Макса Планка позволило понять, почему рухнуло первое польское королевство Пястов.

Ангелы и мифический предок династии Пястов
Фото: commons.wikimedia by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ангелы и мифический предок династии Пястов

Археологи собрали данные из Саксонии, Богемии и Пруссии — территорий, где в X веке н. э. существовало первое организованное государство Польши. Используя сочетание археологических находок, письменных источников и пыльцевых образцов из четырёх различных мест, исследователи проследили связь между изменениями в экологии и судьбой общества.

Результаты показали, что периоды активной вырубки лесов, расширения сельскохозяйственных угодий и строительства совпадали с быстрым ростом населения и территориальным расширением между 930 и 1000 годами. Однако столь же быстро за этим последовал упадок: леса восстанавливались, а человеческая деятельность в регионе резко снижалась.

По словам Издебского, политическая система Пястов остро нуждалась в устойчивом капитале и сильной социальной сплочённости. Пытаясь укрепить свою власть, правители активно насаждали христианство. Однако, несмотря на энергичные усилия по созданию христианской иерархии, это не привело к укреплению государства.

"Пясты не смогли эффективно использовать религиозную сплочённость и не разработали механизмов интеграции завоёванных народов и их элит", — отметил учёный.

Таким образом, крах польского государства был вызван не только внутренними социальными проблемами, но и внешними экологическими изменениями.

Взаимодействие человека с природой оказалось куда более значимым фактором в судьбе цивилизации, чем долгое время предполагали историки.

Уточнения

Пя́сты (пол. Piastowie) — польская княжеская и королевская династия, правившая после княжеской династии Попелидов. Легендарным основателем династии был крестьянин Пяст.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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Экологическая катастрофа X века погубила первое польское государство
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