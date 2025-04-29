Космический динозавр, существующий с момента создания Вселенной

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1:50
Наука

В 300 световых годах от Земли учёные впервые обнаружили уникальное водородное облако, названное Eos. Это открытие стало самым близким из всех подобных, известных науке. До недавнего времени облако оставалось скрытым, поскольку его невозможно было заметить традиционными методами наблюдения.

Мегамазер
Фото: ESA/Hubble & NASA by Judy Schmidt (geckzilla), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мегамазер

Для обнаружения Eos исследователи применили инновационную технологию — флуоресцентное излучение в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Это первый случай в истории науки, когда молекулярное облако удалось выявить таким способом. Новый метод обещает революцию в нашем понимании структуры космоса, открывая путь к обнаружению иных, до сих пор незамеченных облаков.

Научная ценность Eos трудно переоценить. Облако предоставляет редкую возможность изучить механизмы рождения звёзд в их первичных стадиях. К счастью, для Земли и всей Солнечной системы Eos не представляет угрозы. Примечательно, что облако существует уже около 13,6 миллиардов лет — практически с момента формирования Вселенной. Однако его "жизнь" скоро завершится: через 6 миллионов лет оно полностью испарится.

Исследователи считают Eos частью так называемого Местного пузыря — обширной области в галактике, где плотность межзвёздного вещества значительно снижена. Вдохновлённые успехом, учёные намерены применить новую методику для поиска скрытых молекулярных облаков по всей галактике, что способно кардинально изменить представления о формировании звёзд и эволюции межзвёздной среды.

Подробнее о сенсационном открытии можно прочитать в журнале Nature Astronomy.

Уточнения

Светово́й год (обозначение на русском языке: св. год; международное: ly) — единица измерения расстояния в астрономии, равная расстоянию, которое электромагнитные волны (свет) проходят в вакууме, не испытывая влияния гравитационных полей, за один юлианский год.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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