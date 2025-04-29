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Мамонтовая ДНК проливает свет на эволюцию и вымирание видов

2:16
Наука

Исследование древней ДНК мамонтов открыло новые тайны их эволюции, показав, как менялись популяции этих легендарных животных на протяжении тысячелетий. Теперь учёные могут не только проследить генетическую историю мамонтов, но и разработать новые подходы к изучению исчезнувших видов.

мамонт
Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
мамонт

Новое исследование проследило эволюцию мамонтов за последний миллион лет, используя уникальные генетические данные. Учёные изучили митогеномы — молекулы ДНК, передаваемые по материнской линии, — и выявили ранее неизвестное генетическое разнообразие в родословной мамонтов, что существенно изменило представления об их происхождении и развитии.

Исследование основывается на анализе 34 новых митогеномов, извлечённых из останков мамонтов возрастом от 1,3 миллиона до 125 тысяч лет. Эти данные, опубликованные в журнале Molecular Biology and Evolution, предоставили уникальную возможность изучить генетические изменения, происходившие за миллионы лет.

Анализ показал, что основные демографические изменения и события диверсификации в родословных мамонтов совпадали с изменениями климата в плейстоцене. Установлено, что большинство мамонтов имели древнее сибирское происхождение, а динамика их популяций отражала периоды расширения и сокращения в ответ на климатические вызовы.

Одним из ключевых достижений стало усовершенствование молекулярных часов — метода, позволяющего определять возраст образцов даже за пределами возможностей традиционного радиоуглеродного анализа. Это открытие создаёт новые перспективы для изучения других древних или исчезающих видов.

Идентификация самой древней ДНК мамонта в Северной Америке, возраст которой превышает 200 тысяч лет, подтверждает, что мамонты раннего плейстоцена генетически отличались от более поздних форм. Результаты исследования подчеркивают роль ДНК в изучении биологического прошлого и создают фундамент для дальнейших генетических исследований исчезнувших видов.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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