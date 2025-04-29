Мамонтовая ДНК проливает свет на эволюцию и вымирание видов

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование древней ДНК мамонтов открыло новые тайны их эволюции, показав, как менялись популяции этих легендарных животных на протяжении тысячелетий. Теперь учёные могут не только проследить генетическую историю мамонтов, но и разработать новые подходы к изучению исчезнувших видов.

Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ мамонт

Новое исследование проследило эволюцию мамонтов за последний миллион лет, используя уникальные генетические данные. Учёные изучили митогеномы — молекулы ДНК, передаваемые по материнской линии, — и выявили ранее неизвестное генетическое разнообразие в родословной мамонтов, что существенно изменило представления об их происхождении и развитии.

Исследование основывается на анализе 34 новых митогеномов, извлечённых из останков мамонтов возрастом от 1,3 миллиона до 125 тысяч лет. Эти данные, опубликованные в журнале Molecular Biology and Evolution, предоставили уникальную возможность изучить генетические изменения, происходившие за миллионы лет.

Анализ показал, что основные демографические изменения и события диверсификации в родословных мамонтов совпадали с изменениями климата в плейстоцене. Установлено, что большинство мамонтов имели древнее сибирское происхождение, а динамика их популяций отражала периоды расширения и сокращения в ответ на климатические вызовы.

Одним из ключевых достижений стало усовершенствование молекулярных часов — метода, позволяющего определять возраст образцов даже за пределами возможностей традиционного радиоуглеродного анализа. Это открытие создаёт новые перспективы для изучения других древних или исчезающих видов.

Идентификация самой древней ДНК мамонта в Северной Америке, возраст которой превышает 200 тысяч лет, подтверждает, что мамонты раннего плейстоцена генетически отличались от более поздних форм. Результаты исследования подчеркивают роль ДНК в изучении биологического прошлого и создают фундамент для дальнейших генетических исследований исчезнувших видов.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

