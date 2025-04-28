Загадка Антарктиды: километры льда скрывают драгоценную жидкость

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Антарктида в последние годы часто оказывается в новостях, в основном из-за последствий глобального потепления, угнетающего её ледяной щит.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Однако на этот раз новости обнадеживают. В 2012 году ученые обнаружили в ледяных кернах подлёдного озера "Восток" неожиданный клад: анализ образцов льда и воды показал рекордную концентрацию ионов золота — 80%, что сопоставимо с золотыми слитками 700-й пробы.

Золото в этом озере находится в водном растворе на молекулярном уровне и не обладает характерным блеском, как металлические формы. Ученые не могут точно объяснить, как золото оказалось на этом удалённом континенте, и существует несколько гипотез. Одна из версий предполагает, что дно озера "Восток" является частью крупнейшего в мире месторождения золота.

Также известно, что контуры материков на протяжении истории планеты неоднократно менялись, что делает возможным существование связи между этой областью и известным золотым районом "Янакоча" в Анд. Данные спутниковых наблюдений подтверждают эту гипотезу.

Тем не менее, возникла проблема: как организовать добычу этого золота? Оно не только растворено в воде, но и само озеро находится под километровым слоем льда, что делает процесс добычи сложным, передает planet-today.

Уточнения

Гипо́теза — предположение или догадка, утверждение, которое, в отличие от аксиом, постулатов, требует доказательства.

