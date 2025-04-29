Новый материал для фотоники: маленькое открытие — большие перемены

Что если бы один материал мог изменить развитие фотоники и инфракрасных технологий? Именно такой прорыв совершили исследователи из России, Египта и Саудовской Аравии.
Команда ученых разработала новый тип высокоплотного оптического стекла. Оно отличается выдающимися характеристиками: высокая структурная стабильность сочетается с улучшенными оптическими свойствами. Это открывает путь к созданию высокоточных линз и передовых оптических компонентов, где особенно важен точный контроль показателя преломления.
По словам исследователей, уменьшение ширины запрещенной зоны расширяет спектр применения материала. Теперь его можно использовать для инфракрасных детекторов и фотонных систем визуализации, что ранее было невозможно.
"Улучшенные оптические свойства этого стекла делают его идеальным выбором для высокоточных линз и компонентов, требующих строгого контроля преломления", — отмечается в сообщении Центра научной коммуникации МФТИ.
Разработка велась под руководством профессора Яссера Раммаха из Университета Минуфии (Египет). Главное отличие нового стекла — наличие специальных примесей, которые усиливают его устойчивость к радиации и увеличивают стабильность структуры.
Ключевым шагом стала замена оксида кадмия на оксид висмута. Как рассказала научный сотрудник МФТИ Элсайед Марва Али Абделразик:
"В этом исследовании мы заменили оксид кадмия на оксид висмута, что кардинально изменило светопоглощение материала и ширину запрещенной зоны. Подобные открытия ведут нас к новым технологическим достижениям".
Проведенные опыты доказали: стекло с добавлением висмута стало плотнее, а ширина запрещенной зоны уменьшилась. Это позволило увеличить светопоглощение в ближнем инфракрасном диапазоне и повысить показатель преломления — важнейший параметр для фокусировки и управления светом.
Ученые уверены: новый материал найдет применение в телекоммуникациях и фотонных сенсорах, где важна каждая деталь взаимодействия со светом.
Дополнительный плюс — исключительная структурная стабильность стекла. Это делает его идеальным выбором для эксплуатации в самых сложных условиях.
Фото́ника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, а также созданием на их базе устройств различного назначения.
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