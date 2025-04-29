Новый метод синтеза металл-органических каркасов поражает эффективностью

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Когда каждая минута на вес золота, ученые находят способы ускорить даже самые сложные процессы. Российские исследователи сделали важный шаг в области синтеза металл-органических каркасных структур (МОФ), который теперь стал дешевле и быстрее.

Фото: Flickr by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Химическая лаборатория

Новый подход: ускоритель вместо автоклава

Раньше синтез МОФов требовал длительного нагревания в автоклавах. Теперь всё иначе. Специалисты Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН впервые в России применили ускоритель электронов для создания энергетически насыщенных каркасных структур на основе тяжелых металлов.

Что это дает

Процесс синтеза проходит в несколько раз быстрее традиционного сольвотермического метода и обеспечивает более высокий выход готового продукта.

"Ускоритель электронов позволяет провести синтез эффективнее: буквально за несколько минут и с большим выходом", — отмечают в Минобрнауки РФ.

Где применяются металл-органические каркасы

МОФ-структуры находят широкое применение:

Для адсорбции и разделения газов.

В разработке датчиков и биочипов.

Для создания систем медленного высвобождения лекарств.

Таким образом, доступность новых методов синтеза открывает перспективы для медицины, экологии и высокотехнологичных отраслей.

Главный прорыв — снижение цены

Ранее основной преградой для широкого применения МОФов была их высокая стоимость. Теперь проблема решена.

"Этот метод может быть использован для синтеза энергетически насыщенных каркасных структур, востребованных в промышленности. Ускоритель электронов позволяет провести синтез проще и эффективнее, и, следовательно, дешевле", — рассказал Михаил Волков, научный сотрудник лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН.

Благодаря новым технологиям металл-органические каркасы могут стать значительно доступнее для массового использования в различных сферах.

Уточнения

Си́нтез (др.-греч. σύνθεσις "соединение, складывание, связывание"; от συν-"совместное действие, соучастие" + θέσις "расстановка, размещение, распределение, <место>положение") — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.

