Электрохимия будущего: как меняется производство водорода в России

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые сделали шаг к новой эпохе энергетики. В Сибири, на базе Федерального исследовательского центра "Институт катализа СО РАН", появилась установка, способная извлекать водород с чистотой 99,96%.

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Зачем нужен чистый водород

Водород играет ключевую роль в хранении энергии из возобновляемых источников, его используют в ракетных двигателях и при получении химических соединений, таких как аммиак и хлороводород. Более того, он считается ключевым элементом в борьбе с глобальным теплением.

Технологический рывок

Сегодня получение водорода из углеводородов, спиртов и эфиров часто сопровождается образованием оксидов углерода. Чтобы этого избежать, в Сибири разработали новую электрохимическую схему и бифункциональные катализаторы. Установка позволяет получать почти чистый водород, извлекая его свыше 90% из водородносодержащей смеси.

Универсальность разработки

Интересно, что установка способна работать в режиме топливного элемента и генерировать электроэнергию.

Следующий шаг — разработка технико-экономического обоснования для промышленного внедрения таких установок.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

