Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Час тишины: как тайна жены разрушила вечер джаза и не только...
Обратный билет: смогут ли иностранные банки вернуть утраченные позиции в России
Цена вопроса больше 10 миллионов: Киркоров подал в суд из-за трещинки в полу
Не заряжайте свой телефон в китайских электромобилях — предупреждают сотрудники оборонных компаний
Пазлы из свинины и соусная комната: безумный музей барбекю открылся в Канзас-Сити
Колени болят после жима ногами? Ошибка, которую допускают даже опытные спортсмены
Всё рухнуло в один миг: Лазарева* рассказала о паническом страхе во время блэкаута в Испании
Электрохимия будущего: как меняется производство водорода в России
Покрывала как новые за 15 минут? Секрет с содой, о котором вы не знали

Больше точности, меньше риска: как учёные усовершенствовали прогнозирование прибыли кампаний

3:11
Наука

Как спрогнозировать прибыльность высокотехнологичных компаний с большей точностью? Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли ответ: они предложили комбинированный метод, который на 30% повысил точность прогноза ряда ключевых показателей.

Человек делает расчёты на калькуляторе
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек делает расчёты на калькуляторе

Что изменили в прогнозировании

Разработанный в научной коллаборации метод сочетает машинное обучение, регрессию со случайными эффектами и кластеризацию, учитывающую тренды и волатильность данных. Такой подход позволил значительно сократить ошибку предсказаний по доходности на акционерный капитал (ROE).

"Ученые ТПУ разработали комбинированный подход для прогнозирования прибыльности. Он основан на машинном обучении, регрессии со случайными эффектами и кластеризации, которая учитывает тренды и волатильность данных", — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Секрет успеха: тренды и сезонность

Ранее средняя ошибка прогноза ROE составляла около 5%, но новый метод снизил ее до 3,5%. Это стало возможным за счет более глубокого анализа сезонных колебаний и выявления скрытых тенденций.

"Разработанный нами метод позволяет разбить прибыль на три составляющие: тренд, сезонность и остаточную компоненту, что позволило значительно улучшить качество прогнозов", — отметил доцент отделения информационных технологий ТПУ Никита Мартюшев.

Благодаря применению алгоритмов машинного обучения среднеквадратичная ошибка прогнозов прибыли снизилась на 25% по сравнению с методами простых временных рядов.

Прогноз на 2025 год

Расчёты показали: трендовая составляющая прошлых лет и динамика продаж 2025 года имеют ключевое значение для будущей рентабельности. Если продажи вырастут, рентабельность тоже пойдет вверх, но при падении продаж позитивная тенденция может нарушиться.

Дальнейшие планы

Метод планируют испытать и на других отраслях экономики: обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых и других сферах.

"Мы планируем протестировать предложенный гибридный метод на предприятиях из других секторов российской экономики для оценки их применимости в других отраслях", — сообщила доцент отделения экономики и организации производства ТПУ Любовь Спицына.

Как проходило исследование

Для анализа использовались финансовые и операционные данные 1 811 компаний за 2013-2018 годы. Ученые рассмотрели динамику доходов от продаж, валовой и операционной прибыли, чистой прибыли, рентабельности активов и капитала, долговую нагрузку, а также рыночные доли компаний.

Проект объединил усилия Инженерной школы информационных технологий и робототехники и Бизнес-школы ТПУ, Московского политеха и Иркутского национального исследовательского технического университета.

Уточнения

Прогно́з (от греч. πρόγνωση "предвидение, предсказание") — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул
Домашние животные
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул Аудио 
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли
Наука и техника
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове Любовь Степушова Секреты древних мигрантов: как язык путешествовал по торговым маршрутам 6000 лет назад Игорь Буккер Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Последние материалы
Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове
Покрывала как новые за 15 минут? Секрет с содой, о котором вы не знали
Битвы лбами и поедание кораллов: безумная жизнь рыб-попугаев
30 отжиманий в день: лёгкий путь к идеальной фигуре или опасная ловушка?
Этот элемент образа — как белая магия: прост, но действует безотказно
Балийский кошмар: британская туристка раскрыла ужасающий секрет четырёхзвёздочного отеля
Быстрый старт: как вырастить рассаду огурцов за рекордные три дня
Сильный рубль — подарок или проклятие? Экономисты раскрывают последствия
Афины сошли с ума: три уличных кафе собирают километровые очереди
Больше точности, меньше риска: как учёные усовершенствовали прогнозирование прибыли кампаний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.