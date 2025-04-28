Пластырь, чтобы читать мысли, разоблачит тысячи людей: вот что умеет детектор лжи на лице

Больше не получится думать одно, а говорить другое. Американцы создали наклейку, которая распознает настоящие мысли человека.

Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мысли человека

Это устройство напоминает пластырь. Его наклеивают на лицо, и оно измеряет температуру тела, отделение пота, тонус мускулатуры лица и прочее. Устройство сопоставляет показатели с тем, что человек говорит.

Наклейка предназначена, чтобы помочь людям с ментальными проблемами, а не для того, чтобы такое наклеивать на сотрудников банков и прочих крупных компаний, сообщает KP. RU.

Уточнения

Пла́стырь (от лат. emplastrum) — лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, предназначенная для наружного применения.



