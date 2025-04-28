Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашнее окрашивание 2025: как попасть в тренд и не навредить волосам
Хрустят и тают во рту: быстрые слойки с апельсиновым джемом
Секрет раскрыт: этот освежитель воздуха превратит вашу спальню в райский уголок
Богу молиться надо: Гузеева раскритиковала Якубовича за жалобы на Поле чудес
Авто вроде целое, а деньги утекают: 6 скрытых проблем после 5 лет
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Никаких больше пустоцветов: как гарантировать урожай клубники на своем участке
Албания отменила безвиз для Белоруссии: кого всё ещё пустят без визы

Пластырь, чтобы читать мысли, разоблачит тысячи людей: вот что умеет детектор лжи на лице

Наука

Больше не получится думать одно, а говорить другое. Американцы создали наклейку, которая распознает настоящие мысли человека.

Мысли человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мысли человека

Это устройство напоминает пластырь. Его наклеивают на лицо, и оно измеряет температуру тела, отделение пота, тонус мускулатуры лица и прочее. Устройство сопоставляет показатели с тем, что человек говорит.

Наклейка предназначена, чтобы помочь людям с ментальными проблемами, а не для того, чтобы такое наклеивать на сотрудников банков и прочих крупных компаний, сообщает KP. RU.

Уточнения

Пла́стырь (от лат. emplastrum) — лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, предназначенная для наружного применения.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Секрет раскрыт: этот освежитель воздуха превратит вашу спальню в райский уголок
Богу молиться надо: Гузеева раскритиковала Якубовича за жалобы на Поле чудес
Авто вроде целое, а деньги утекают: 6 скрытых проблем после 5 лет
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Пластырь, чтобы читать мысли, разоблачит тысячи людей: вот что умеет детектор лжи на лице
Никаких больше пустоцветов: как гарантировать урожай клубники на своем участке
Албания отменила безвиз для Белоруссии: кого всё ещё пустят без визы
Самое большое судно-автомобилевоз в мире покоряет океан: как BYD Shenzhen изменяет рынок электромобилей
Как тренировки, ускоряющие сердцебиение, продлевают здоровье мозга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.