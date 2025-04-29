Первый российский препарат против рака крови: что изменится для пациентов

В России скоро появится инновационный препарат, который может изменить жизнь тысяч пациентов с хроническим миелолейкозом (ХМЛ). Это первый отечественный ингибитор тирозинкиназы третьего поколения, полностью разработанный российскими специалистами.

Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Врач за работой

Что такое хронический миелолейкоз

Хронический миелолейкоз — тяжелое онкологическое заболевание крови, вызванное генетическим сбоем. Каждый год в России выявляют примерно тысячу новых пациентов с этим диагнозом, составляющим 15% от всех случаев лейкоза у взрослых. До начала XXI века болезнь считалась смертельной, но появление лекарств изменило ситуацию.

Российский препарат на подходе

Сейчас компания "Фармасинтез" завершает третью фазу клинических исследований препарата "Вамотиниб". Предварительные данные подтверждают высокую эффективность лекарства и его безопасность.

Разработка препарата заняла около семи лет. В компании уверены, что новый российский препарат сможет не только успешно применяться внутри страны, но и конкурировать на международном рынке.

Как препарат действует

Ингибиторы тирозинкиназы третьего поколения способны более эффективно справляться с заболеванием, останавливая его развитие на клеточном уровне. Это прорывное направление в лечении рака крови.

Перспективы российского фармрынка

"Фармасинтез" — один из ведущих производителей социально значимых лекарств в России. Заводы компании расположены в Санкт-Петербурге, Уссурийске, Тюмени, Иркутске и Братске, что позволяет оперативно обеспечивать отечественный рынок инновационными препаратами.

Компания рассчитывает, что выход на рынок препарата "Вамотиниб" повысит доступность качественного лечения для российских пациентов и укрепит позиции России в международном фармацевтическом секторе.

Уточнения

Гемобластозы (лат. haemoblastosis; др.-греч. αἷμα "кровь" + βλαστός росток, зародыш + -osis) — опухолевые (неопластические) заболевания кроветворной и лимфатической ткани.

