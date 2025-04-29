Первый российский препарат против рака крови: что изменится для пациентов

В России скоро появится инновационный препарат, который может изменить жизнь тысяч пациентов с хроническим миелолейкозом (ХМЛ). Это первый отечественный ингибитор тирозинкиназы третьего поколения, полностью разработанный российскими специалистами.
Хронический миелолейкоз — тяжелое онкологическое заболевание крови, вызванное генетическим сбоем. Каждый год в России выявляют примерно тысячу новых пациентов с этим диагнозом, составляющим 15% от всех случаев лейкоза у взрослых. До начала XXI века болезнь считалась смертельной, но появление лекарств изменило ситуацию.
Сейчас компания "Фармасинтез" завершает третью фазу клинических исследований препарата "Вамотиниб". Предварительные данные подтверждают высокую эффективность лекарства и его безопасность.
Разработка препарата заняла около семи лет. В компании уверены, что новый российский препарат сможет не только успешно применяться внутри страны, но и конкурировать на международном рынке.
Ингибиторы тирозинкиназы третьего поколения способны более эффективно справляться с заболеванием, останавливая его развитие на клеточном уровне. Это прорывное направление в лечении рака крови.
"Фармасинтез" — один из ведущих производителей социально значимых лекарств в России. Заводы компании расположены в Санкт-Петербурге, Уссурийске, Тюмени, Иркутске и Братске, что позволяет оперативно обеспечивать отечественный рынок инновационными препаратами.
Компания рассчитывает, что выход на рынок препарата "Вамотиниб" повысит доступность качественного лечения для российских пациентов и укрепит позиции России в международном фармацевтическом секторе.
Гемобластозы (лат. haemoblastosis; др.-греч. αἷμα "кровь" + βλαστός росток, зародыш + -osis) — опухолевые (неопластические) заболевания кроветворной и лимфатической ткани.
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