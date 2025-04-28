Курица без яйца: учёные искусственно вырастили кусок мяса

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые вырастили кусок мяса курицы в лаборатории. В длину он достигает 2 см, а в ширину — 1 см. Весит стейк всего 11 граммов.

Фото: commons.wikimedia.org by Magma.air, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курицы

К слову, это самый большой цельный кусок мяса, выращенный искусственно, на сегодняшний день. Для его создание использовали мышечные клетки курицы, которые размещали в гелевом растворе.

Кислород и питательные вещества к ним доставлялись посредством полых волокон, сообщает KP. RU.

Мясо пока не попробовали на вкус, однако с бизнесменами уже ведут переговоры о развитии технологии.

Ученые уверены, что полый волоконный биореактор прокладывает путь для выращивания в лабораторных условиях целых кусков курицы, говядины, свинины и рыбы.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

