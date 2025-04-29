Две звезды в мае исчезнут с неба: вот куда они пропадут

Представьте, вы смотрите на небо и вдруг замечаете, что яркая звезда внезапно исчезает. Именно это произойдёт в мае: Луна дважды закроет собой знаменитые звёзды — Спику и Антарес. Правда, жители России эти зрелищные моменты не увидят.
Первой под лунным покровом исчезнет Спика. Это произойдёт 10 мая в 11:00 по Москве, но наблюдать это чудо смогут только находящиеся в акватории Тихого океана.
Вторая звезда, Антарес, окажется скрытой 14 мая в 07:00 по Москве. Это событие будет доступно к наблюдению жителям южной части Южной Америки.
Каждый месяц наш спутник перемещается по небу, проходя рядом с планетами и звёздами. Иногда он проходит настолько близко, что полностью закрывает некоторые светила. Так, в апреле этого года Луна уже четырежды "прятала" за собой звёзды и звёздные скопления:
Это явление известно как покрытие звёзд Луной и неизменно привлекает внимание любителей астрономии.
Несмотря на то, что жители России не увидят майские покрытия своими глазами, само по себе явление покрытий крайне интересно и значимо. Оно позволяет астрономам точнее изучать движение Луны и положение звёзд, помогая уточнять наши знания о космосе.
К тому же каждое такое событие — настоящее шоу, доступное даже с простым телескопом или биноклем.
Звезда́ - массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.
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