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Две звезды в мае исчезнут с неба: вот куда они пропадут

1:48
Наука

Представьте, вы смотрите на небо и вдруг замечаете, что яркая звезда внезапно исчезает. Именно это произойдёт в мае: Луна дважды закроет собой знаменитые звёзды — Спику и Антарес. Правда, жители России эти зрелищные моменты не увидят.

Лунное затмение
Фото: Pexels by Sebastian Voortman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лунное затмение

Какие звёзды спрячутся за Луной

Первой под лунным покровом исчезнет Спика. Это произойдёт 10 мая в 11:00 по Москве, но наблюдать это чудо смогут только находящиеся в акватории Тихого океана.

Вторая звезда, Антарес, окажется скрытой 14 мая в 07:00 по Москве. Это событие будет доступно к наблюдению жителям южной части Южной Америки.

Почему Луна "затмевает" звёзды

Каждый месяц наш спутник перемещается по небу, проходя рядом с планетами и звёздами. Иногда он проходит настолько близко, что полностью закрывает некоторые светила. Так, в апреле этого года Луна уже четырежды "прятала" за собой звёзды и звёздные скопления:

Два раза скрывались Плеяды.

  • Один раз Спика.
  • Один раз Антарес.

Это явление известно как покрытие звёзд Луной и неизменно привлекает внимание любителей астрономии.

Почему стоит обратить внимание на майские события

Несмотря на то, что жители России не увидят майские покрытия своими глазами, само по себе явление покрытий крайне интересно и значимо. Оно позволяет астрономам точнее изучать движение Луны и положение звёзд, помогая уточнять наши знания о космосе.

К тому же каждое такое событие — настоящее шоу, доступное даже с простым телескопом или биноклем.

Уточнения

Звезда́ - массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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