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Тибетское небо: как высота превращает полёты в экстремальное испытание

1:53
Наука

Тибетское нагорье находится на высоте более 4500 метров над уровнем моря, что создает значительные проблемы для авиации.

Священное озеро на Тибете
Фото: Openverse by archer10 (Dennis), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Священное озеро на Тибете

Разреженный воздух на такой высоте означает, что в нем меньше кислорода, что негативно сказывается на работе реактивных двигателей, снижающих мощность и эффективность.

В условиях разреженного воздуха самолеты испытывают трудности с подъемной силой, как если бы вы гребли по парной жидкости вместо воды. Если происходит разгерметизация на большой высоте, пилоты должны быстро снижаться до 3 тысяч метров, где кислорода достаточно для дыхания. Однако, если под самолетом горы высотой 4-5 тысяч метров, найти безопасное место для посадки становится крайне сложно.

Тибет также известен своей изменчивой погодой: от ясного солнца до снегопада и грозы можно ожидать все за короткое время. Кроме того, геомагнитные аномалии могут мешать навигации, что усложняет полеты.

Авиакомпании вынуждены лететь выше, чем обычно, чтобы избежать гор, что увеличивает расход топлива и снижает грузоподъемность. Оптимальная высота для Boeing 777 составляет 10-11 тысяч метров, но над Тибетом надо подниматься до 13 тысяч метров и выше, что приводит к повышенным расходам.

Факторы безопасности и бюрократии также играют роль, поскольку иностранным авиакомпаниям требуются специальные разрешения на полеты над Тибетом, что иногда затягивается. Однако местные китайские авиакомпании, такие как Tibet Airlines и Air China, успешно выполняют рейсы, используя адаптированные самолеты с усиленными системами кислорода, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Тибе́т — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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