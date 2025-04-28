Захоронение с тайной: в Перу нашли тело женщины с редкими украшениями — что скрывает её захоронение

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи в Перу сделали захватывающее открытие, раскопав останки женщины, похороненной с множеством уникальных артефактов. Женщина, вероятно, была представительницей высшего общества, и её захоронение стало настоящей находкой для историков.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Археологические раскопки

Богатая погребальная утварь и загадочное тело

Женщина, чьи останки датируются периодом между 3000 и 1800 годами до н. э., была найдена в древнем городе Асперо, расположенном на побережье Перу.

Это место связано с одной из самых загадочных цивилизаций региона — Кара́ль, известной своими архитектурными комплексами и уникальной культурой.

Тело женщины сохранилось невероятно хорошо. Оно было завернуто в хлопковые ткани, растительные волокна и сетки, а кожа, волосы и ногти практически не подверглись разрушению, что является редкостью для данного региона.

Что скрывает могила женщины Перу?

В её могиле археологи обнаружили ряд необычных погребальных предметов, среди которых панель, украшенная перьями ара, клюв тукана и раковины амазонских улиток.

Кроме того, в захоронении нашли около 30 бататов и рыболовную сеть — предметы, свидетельствующие о её социальном положении и быте. Несмотря на то, что личность женщины остается неизвестной, всё указывает на её высокое положение в обществе.

Исследования показали, что в цивилизации Кара́ль женщины могли достигать высоких социальных статусов. Это подтверждается ещё одним захоронением, найденным в 2016 году, где также были найдены богатые погребальные дары.

Женщины, такие как "Госпожа четырёх тупу", о которых также вспоминают археологи, вероятно, занимали ключевые роли в обществе.

Без письменных источников трудно точно определить имена или титулы этих людей, поэтому археологи полагаются на найденные артефакты для понимания жизни людей той эпохи.

В ближайшие годы учёные обещают новые открытия, которые помогут прояснить ещё больше деталей об этом загадочном времени.

Уточнения

Караль (также Караль-Супе) — руины древнего крупного поселения в долине реки Супе на территории нынешнего Перу (провинция Барранка); находится примерно в 150 км на северо-запад от Лимы. Считается древнейшим известным городом Америки и наиболее хорошо изученным поселением упомянутой цивилизации.

