Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычка, которая продлевает жизнь на годы: для неё не нужны тренажёры
Гинекологи за: почему стоит спать без нижнего белья
Пирожки, которые согревают не хуже пледа: вкусно, сытно, неожиданно
Алсу откровенно о своих дочерях: вот почему они могут не спрашивая брать всё из её гардероба
Секреты сервисной книжки: как выбрать масло и не ошибиться
Тайная сторона Нормандии: французская идиллия в английском стиле
Как избавиться от личинок майского жука, не тратя деньги на химикаты? Методы, которые работают
Хрустящая корочка на шашлыке вредна: как готовить мясо на мангале, чтобы оно получалось полезным
Газовый шантаж или экономический кризис: что ждёт Словакию после приостановки поставок через Украину

Захоронение с тайной: в Перу нашли тело женщины с редкими украшениями — что скрывает её захоронение

2:14
Наука

Археологи в Перу сделали захватывающее открытие, раскопав останки женщины, похороненной с множеством уникальных артефактов. Женщина, вероятно, была представительницей высшего общества, и её захоронение стало настоящей находкой для историков.

Археологические раскопки
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Археологические раскопки

Богатая погребальная утварь и загадочное тело

Женщина, чьи останки датируются периодом между 3000 и 1800 годами до н. э., была найдена в древнем городе Асперо, расположенном на побережье Перу.

Это место связано с одной из самых загадочных цивилизаций региона — Кара́ль, известной своими архитектурными комплексами и уникальной культурой.

Тело женщины сохранилось невероятно хорошо. Оно было завернуто в хлопковые ткани, растительные волокна и сетки, а кожа, волосы и ногти практически не подверглись разрушению, что является редкостью для данного региона.

Что скрывает могила женщины Перу?

В её могиле археологи обнаружили ряд необычных погребальных предметов, среди которых панель, украшенная перьями ара, клюв тукана и раковины амазонских улиток.

Кроме того, в захоронении нашли около 30 бататов и рыболовную сеть — предметы, свидетельствующие о её социальном положении и быте. Несмотря на то, что личность женщины остается неизвестной, всё указывает на её высокое положение в обществе.

Исследования показали, что в цивилизации Кара́ль женщины могли достигать высоких социальных статусов. Это подтверждается ещё одним захоронением, найденным в 2016 году, где также были найдены богатые погребальные дары.

Женщины, такие как "Госпожа четырёх тупу", о которых также вспоминают археологи, вероятно, занимали ключевые роли в обществе.

Без письменных источников трудно точно определить имена или титулы этих людей, поэтому археологи полагаются на найденные артефакты для понимания жизни людей той эпохи.

В ближайшие годы учёные обещают новые открытия, которые помогут прояснить ещё больше деталей об этом загадочном времени.

Уточнения

Караль (также Караль-Супе) — руины древнего крупного поселения в долине реки Супе на территории нынешнего Перу (провинция Барранка); находится примерно в 150 км на северо-запад от Лимы. Считается древнейшим известным городом Америки и наиболее хорошо изученным поселением упомянутой цивилизации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Наука и техника
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд Аудио 
Хрен знает, что творится: лайфхаки для тех, кто устал воевать с упрямыми корнями
Садоводство, цветоводство
Хрен знает, что творится: лайфхаки для тех, кто устал воевать с упрямыми корнями Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Как ВАЗ-2101 взял в оборот Европу и навсегда вошёл в историю
Самые цветущие сорта роз, которые нужно посадить в своём саду
Исследование выявило, как мигрени ухудшают качество сна
Стал непобеждённым: Ханси Флик выиграл все финалы за Барселону и Баварию
Пять типов старения лица: определите свой и остановите время
Тяжба с отелем довела семейную пару до тюрьмы строгого режима
Спутник Сатурна что-то скрывает: на Титане нет того, чего все ожидали
Чудеса медицины: Собчак оценила помолодевшую на 10 лет Деми Мур
Низкоуглеводные творожные круассаны с ветчиной и сыром: наслаждение без вреда для фигуры – это реально
Как в два счёта можно потерять кредитный лимит: не делайте этого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.