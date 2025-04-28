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Спутник Сатурна что-то скрывает: на Титане нет того, чего все ожидали

2:00
Наука

На поверхности Титана, крупнейшего спутника Сатурна, учёные обнаружили реки и моря из жидкого метана. Однако, вопреки ожиданиям, эти водоёмы не образуют привычных дельт, как на Земле. Почему так происходит?

Планета Сатурн
Фото: flickr.com by Kevin Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Планета Сатурн

На Земле крупные реки всегда образуют дельты, когда впадают в другие водоёмы. Это происходило и происходит благодаря осадочным процессам, которые собирают материалы в этих районах.

Исследователи надеялись найти такие же географические образования на Титане, который, как и наша планета, имеет жидкость на поверхности. Но их ожидания не оправдались.

Реки есть, но дельт нет — что скрывает спутник

"Мы считали, что если есть реки и осадки, то должны быть дельты, но Титан — странная планета, которая продолжает удивлять нас", — сказал руководитель исследования Сэм Бёрч.

Дельты на Земле служат важными индикаторами для изучения климата и геологической истории, и учёные надеялись, что на Титане это также даст ценную информацию.

Команда учёных разработала модель, чтобы понять, что именно радар "Кассини" мог бы увидеть, исследуя поверхность Титана.

В её основе были изображения Земли, на которых жидкость заменена метаном. Это позволило понять, как такие реки и моря могли бы выглядеть с точки зрения радиолокационной съёмки, а также выявить особенности поверхности Титана.

Титан не оправдал ожиданий?

Результаты исследования показали, что на Титане действительно есть водоёмы, но их особенности не совпадают с земными реками и дельтами.

В некоторых районах спутника учёные обнаружили углубления неизвестного происхождения, а глубокие каналы в морских зонах, скорее всего, имеют уникальную природу.

"Титан часто преподносит сюрпризы, и это, возможно, именно то, что делает его таким интересным для изучения", — добавил Бёрч.

Уточнения

Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

Де́льта реки — как правило, район устья реки, где река впадает в озеро, море или океан, разветвляясь на множество рукавов и протоков. Дельты зачастую представляют собой особую экосистему в бассейне реки.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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