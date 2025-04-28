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Ожидайте больше экзопланет: почему суперземли — это не редкость, а правило для Вселенной

2:19
Наука

Астрономы сделали новое открытие, которое может изменить наше представление о планетах за пределами нашей Солнечной системы. В рамках исследования международная команда учёных использовала метод микролинзирования, который позволяет находить экзопланеты даже в самых удалённых уголках Вселенной. С помощью этого метода учёные нашли суперземлю, которая вращается на орбите, похожей на орбиту Юпитера.

суперземля
Фото: Веб-сайт НАСА
суперземля

Новые данные от KMTNet

С помощью сети телескопов KMTNet, расположенной в Южной Африке, Чили и Австралии, исследователи смогли точно измерить световые аномалии, вызванные звездами, и обнаружить суперземлю OGLE-2016-BLG-0007. Этот объект в два раза массивнее Земли и находится на орбите, шире, чем у Сатурна.

Эти данные показали, что планеты, похожие на Юпитер, с орбитами, как у гиганта Солнечной системы, могут быть гораздо более распространены, чем мы думали. Удивительно, но такие экзопланеты могут находиться на достаточно большом расстоянии от своих звёзд, что делает их трудными для обнаружения.

Что такое микролинзирование?

Микролинзирование — это эффект, который возникает, когда масса искривляет пространство-время, увеличивая яркость удалённой звезды, как через увеличительное стекло. Этот метод помогает обнаруживать планеты и звезды, находящиеся в тени и трудные для наблюдения традиционными методами.

Исследования показали, что на каждые три звезды в нашей галактике может приходиться хотя бы одна суперземля с орбитой, аналогичной юпитерианской. Это открытие открывает новые горизонты для астрономов и заставляет задуматься о распространённости таких планет во Вселенной.

Что это означает для науки?

Подобные открытия могут изменить наше понимание о том, как планеты формируются и эволюционируют. Возможно, мы только начинаем разгадывать тайны космоса, и уже сейчас учёные, используя технологии микролинзирования, приближаются к ответам на многие вопросы о планетах вне нашей Солнечной системы.

Уточнения

Гравитацио́нная ли́нза — массивное тело (планета, звезда, галактика, скопление галактик, скопление тёмной материи), изменяющее своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения, подобно тому как обычная линза изменяет направление светового луча.

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд оставалась неразрешённой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая — на расстоянии 4,24 световых года).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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