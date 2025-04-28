Раскопки в Уэльсе: скелеты раннего Средневековья раскрывают неожиданные факты о жизни женщин

3:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи, работающие на раскопках в южном Уэльсе (Великобритания), обнаружили десятки скелетов, преимущественно женских, которые дают уникальный взгляд на слабо изученный период истории.

Фото: Openverse by Black Wed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Раскопки археологов

Останки датируются ранним Средневековьем (400-1100 гг. н. э.). Как рассказал CNN руководитель проекта, преподаватель Кардиффского университета Энди Симен, это время крайне скудно отражено в исторических источниках, и археологических находок из него известно немного.

На данный момент археологи раскопали 41 скелет, большинство из которых принадлежит женщинам, чья жизнь, судя по всему, была тяжелой и связанной с сельскохозяйственным трудом. Погребения датируются примерно 500-600 годами н. э. Все тела были похоронены в отдельных могилах.

"Их повседневная жизнь, похоже, была довольно суровой", — отметил Симен.

Ученые обнаружили признаки артрита, дегенеративных заболеваний суставов, а также следы переломов и заживших травм.

"Люди не отличались хорошим здоровьем, но заботились друг о друге", — добавил он, указывая, например, на случаи заживших переломов ног и шеи, вероятно полученных при сельскохозяйственных работах.

По оценкам, всего на этом участке может находиться около 80 скелетов.

Интересно, что, несмотря на близость к морю, среди исследованных останков нет следов рыбной диеты. Также есть предположения, что люди жили рядом с кладбищем и даже ели и пили на его территории.

Несмотря на тяжелые условия жизни, некоторые находки свидетельствуют о контактах этих людей с материковой Европой. Например, среди артефактов обнаружены фрагменты тонких стеклянных сосудов, импортированных из юго-западной Франции.

"Контраст между находками, указывающими на высокий статус, и плохим здоровьем людей неудивителен, — пояснил Симен. — В то время разрыв между богатыми и бедными был не таким большим, и почти все в той или иной мере занимались сельским хозяйством".

Он также отметил, что наличие предметов высокого статуса на кладбище не означает, что все похороненные здесь люди были знатными.

Археологи продолжают исследовать участок и планируют выяснить, перемещались ли сами люди между Уэльсом и юго-западной Францией, а также завершить раскопки оставшихся захоронений.

Биоархеолог Кэти Файэс из Кардиффского университета рассказала, что работы на кладбище идут успешно.

"Сейчас мы на очень интересном этапе — начинаем складывать более полную картину жизни людей, похороненных здесь, — отметила она. — Наши первоначальные изотопные анализы показывают, что многие из них были местного происхождения. Мы также взяли образцы для ДНК-исследований, и в ближайшие месяцы получим ещё больше информации".

После завершения раскопок и анализа останки планируют перезахоронить на том же месте, а сам участок откроют для посетителей, сообщил Симен.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

