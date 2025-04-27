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Бездна восстала! Как мегапотоп заполнил Средиземное море за несколько лет

1:43
Наука

Событие, приведшее к повторному заполнению Средиземноморского бассейна около 5 миллионов лет назад, считается крупнейшим наводнением в истории Земли.

Большая волна
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большая волна

Вода, устремившись через современный Гибралтарский пролив, текла в тысячу раз быстрее Амазонки и заполнила бассейн всего за несколько лет.

Теперь в юго-восточной Сицилии обнаружены перемешанные скальные отложения на вершинах холмов — это первое наземное подтверждение этого древнего потопа.

Теория о мегапаводке появилась в 2009 году, когда ученые обнаружили огромный эрозионный канал на дне Гибралтарского пролива. Последующие исследования выявили следы размыва на морском дне, свидетельствующие о том, как вода прорвалась через мелководный перешеек между Сицилией и северной Африкой, чтобы заполнить восточную часть Средиземного моря.

Джованни Баррека из Университета Катании, выросший на Сицилии, давно подозревал, что необычные холмы продолговатой формы на юго-востоке острова, выстроенные в одном направлении, могли быть результатом этого мегапотопа. Совместно с коллегами он проанализировал скальные отложения на вершинах холмов и подтвердил свою гипотезу.

Как сообщается в публикации в журнале Scientific Reports, валуны, обнаруженные на холмах, были вынесены на поверхность из гораздо более глубоких слоёв. Компьютерное моделирование показало, что холмы были сформированы потоками воды глубиной около 40 метров, движущимися со скоростью примерно 115 км/ч, передает The Guardian.

Уточнения

Сици́лия — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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