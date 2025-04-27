Не переходи границы! Cамцы бонобо живут по указке самок

Самки бонобо (карликовые шимпанзе) находят силу в единстве: новое исследование показало, что в дикой природе они объединяются, чтобы противостоять самцам.
Ученые долгое время задавались вопросом, почему в стаях бонобо доминируют самки, хотя самцы физически крупнее и сильнее.
Тридцать лет наблюдений в лесах Конго — единственном месте на Земле, где бонобо живут в естественной среде, — подтвердили гипотезу о существовании матриархата в животном мире.
Как рассказал исследователь из Гарварда и автор работы Мартин Сурбек, это один из редких случаев в животном мире, когда самки занимают ведущую роль.
Ученые наблюдали, как самки, действуя группой, прогоняли самцов с деревьев, завоевывая доступ к пище. При этом бонобо, чаще вступавшие в союз, занимали более высокое положение в социальной иерархии.
"Для самца бонобо совершенно ясно: лучше не переходить границы", — отметил Сурбек.
Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.
Как выяснили ученые, объединение позволяет самкам нивелировать физическое превосходство самцов. Подобная тактика встречается крайне редко в животном мире — в числе немногих примеров можно назвать также пятнистых гиен, где самки тоже получают преимущество благодаря совместным действиям.
Интересно, что самки бонобо сплачиваются даже без тесных родственных связей, поддерживая друг друга в противостоянии самцам и укрепляя своё положение в группе.
Биологический антрополог Лора Льюис из Калифорнийского университета в Беркли, комментируя исследование, отметила: эти наблюдения демонстрируют, как самки защищаются от насилия со стороны самцов.
По словам Льюис, хотя она сама не участвовала в работе, результаты исследования подтверждают предположение о том, что люди и их предки на протяжении миллионов лет использовали коалиции для создания и укрепления власти, пишет New York Post.
Боно́бо или ка́рликовый шимпанзе́ (лат. Pan paniscus) — вид млекопитающих из семейства гоминид.
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