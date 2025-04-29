Жуткие находки рассказали о гладиаторских боях с экзотическими животными на севере

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История раскрывает свои самые мрачные тайны в неожиданных местах.

Найденный неподалеку от Йорка скелет со следами зубов крупной кошки стал сенсацией: теперь у учёных есть первое физическое доказательство того, что в Римской Британии гладиаторы сражались не только друг с другом, но и с дикими животными, такими как львы.

Фото: commons.wikimedia by Carole Raddato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ гладиатор сражается с леопардом, мозаичный пол, Бад Кройцнах, ФРГ

Следы зубов: новое доказательство жестоких боёв в древней Британии

На древнем кладбище недалеко от Йорка археологи обнаружили скелет с явными следами укусов, которые по форме полностью совпадают с укусами современных львов. Это первое физическое подтверждение существования гладиаторских боёв с участием экзотических животных за пределами континентального Рима.

До этого момента сведения о боях гладиаторов с животными в провинциях основывались лишь на письменных источниках и догадках. Теперь у учёных есть материальное доказательство того, что даже в далёкой Римской Британии устраивали зрелища с участием хищников, подчеркивая масштабы и жестокость римской развлекательной индустрии.

Работу по изучению находки вела международная команда археологов и остеологов под руководством профессора Тима Томпсона из Мейнутского университета. В проекте принимали участие специалисты из разных стран и научных учреждений, объединив усилия для глубокого анализа останков.

Результаты исследования были опубликованы в престижном журнале Science and Medical Research PLoS One. Учёные подчеркивают, что находка открывает новый этап в изучении гладиаторских боев и использования экзотических животных в Римской империи, расширяя наше понимание о повседневной жизни, развлечениях и жестокости той эпохи.

Уточнения

Гладиа́тор (лат. gladiator — «мечник», от gladius — «меч», «гладиус») — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.

