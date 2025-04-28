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Учёные бьют тревогу: птичий грипп меняет правила игры

2:03
Наука

То, что раньше казалось невозможным, стало реальностью: птичий грипп пересёк межвидовой барьер и заразил молочных коров в США.

Корова на пастбище
Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корова на пастбище

Учёные предупреждают: появление вируса H5N1 у крупного рогатого скота — тревожный сигнал для всего мира. Почему это открытие вызывает такую обеспокоенность и чем грозит человечеству новая мутация вируса?

Птичий грипп у молочных коров: тревожное открытие

Впервые в истории вирус птичьего гриппа H5N1 был обнаружен у молочного скота в США. Перенос инфекции произошёл от дикой птицы в Техасе в середине — конце 2023 года. С тех пор вирус распространился по нескольким американским штатам, оставаясь незамеченным на ранних этапах.

Генетические исследования выявили тревожные изменения: вирус H5N1 демонстрирует признаки адаптации к млекопитающим. Ученые обнаружили мутации, которые помогают вирусу лучше закрепляться в организмах таких видов, как кошки, еноты и теперь — коровы. Некоторые из этих мутаций уже прочно закрепились в популяции вируса, что усиливает опасения относительно его дальнейшей эволюции.

Появление H5N1 у молочного скота увеличивает риск возникновения новых путей передачи вируса между животными и людьми. В отличие от обычных случаев заражения через птиц, теперь контакт с инфицированным скотом может стать дополнительным источником инфекции. Поскольку молочные фермы тесно связаны с поставками продуктов питания, это создаёт потенциальную угрозу для общественного здоровья на глобальном уровне.

Эксперты призывают к немедленным мерам: усилению контроля за здоровьем животных, мониторингу вирусных мутаций и слаженной работе регулирующих органов и ветеринарных служб. Только координированные действия могут предотвратить превращение локальной вспышки в новую масштабную угрозу.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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