Назовите невидимого врага в кофе, шоколаде и газировке - будете здоровы

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Кофеин — наш ежедневный стимулятор энергии, скрытый в чашке кофе, плитке шоколада или банке энергетика. Однако, несмотря на популярность, неправильное употребление кофеина может нести серьёзные риски для здоровья. Где пролегает грань между бодростью и опасностью, и сколько кофеина на самом деле безопасно для взрослых и детей?

Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0 Кофе

Кофеин широко распространён в напитках и продуктах питания. В умеренных дозах он действует как мягкий стимулятор, улучшая концентрацию и снижая усталость. Однако чрезмерное употребление способно вызвать серьёзные проблемы: от беспокойства и потливости до нарушений сердечного ритма и даже летального исхода.

Для большинства взрослых разовая доза до 200 мг считается безопасной, а суточное потребление до 400 мг обычно переносится без проблем. При этом стоит учитывать индивидуальную чувствительность: некоторые люди ощущают побочные эффекты уже при малых дозах.

Особую опасность представляют пищевые добавки с кофеином, особенно в чистом порошковом виде. Из-за высокой концентрации всего одна-две чайные ложки могут привести к передозировке и даже летальному исходу. Безопаснее получать кофеин из традиционных источников — кофе, чая или шоколада.

У детей и подростков максимальная безопасная доза составляет около 3 мг на килограмм массы тела в день. Основными источниками кофеина для них становятся шоколадные изделия и, в меньшей степени, газированные напитки. Однако для превышения допустимого уровня нужно съесть или выпить значительное количество за короткий промежуток времени.

Стандартная банка энергетика (250 мл) содержит около 80 мг кофеина. Подростку достаточно выпить три банки, чтобы превысить безопасную суточную норму. Особенно опасно сочетание энергетиков с алкоголем, так как это усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск серьёзных осложнений.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.

