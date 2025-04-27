Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Заглянуть в будущее на сотни миллионов лет вперёд — задача не из лёгких. Но если представить, что человечество и его потомки исчезнут, а природа вновь возьмёт всё под контроль, можно попробовать предсказать, какой будет Земля через 300 миллионов лет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета

Новый суперконтинент и исчезновение океанов

Примерно через 250 миллионов лет большая часть материков (кроме, возможно, Антарктиды) сольётся в новый суперконтинент. Он будет возвышаться гигантскими горами высотой до 10 километров, но к 300 миллионам лет они разрушатся, оставив после себя бескрайние пустыни, напоминающие современную Сахару.

Эти пустыни станут источниками мощных песчаных бурь, а муссоны принесут масштабные наводнения в отдалённые регионы.

Стихии сверхмасштаба

Сегодня Тихий океан покрывает почти половину планеты. В будущем он ещё расширится и породит супер-Эль-Ниньо, супер-циклоны и другие экстремальные погодные явления, сравнимые разве что с фантастическими бурями.

Атмосфера и температура

Без вмешательства человека уровень углекислого газа постепенно упадёт, но на это уйдут сотни миллионов лет. Тогда углерода в атмосфере станет так мало, что это начнёт угрожать жизни на Земле.

К тому времени Солнце будет светить на 3% ярче, чем сегодня, поднимая среднюю температуру планеты до 20-25 °C.

Сценарии зависят от расположения суперконтинента

Если новый суперконтинент окажется у полюса, климат будет холоднее, с ледяными шапками и выраженной сезонностью.

Если он сформируется ближе к экватору, Землю ждут жаркие пустыни, яростные муссоны и экстремальные температуры.

А если люди всё-таки останутся

Если через 300 миллионов лет люди или их биологические или роботизированные потомки ещё будут существовать, любые прогнозы окажутся бесполезными. Развитие технологий и вмешательство в климат могут переписать все законы природы.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

