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От защиты глаз до защиты души: зачем эволюция научила нас плакать

3:31
Наука

Плач — одно из самых загадочных проявлений человеческой природы. Он соединяет в себе биологические механизмы, эволюционные задачи и социальные сигналы. Почему мы плачем и что скрывается за слезами — разберёмся с точки зрения науки.

Девушка плачет
Фото: flickr.com by НессаЛенд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка плачет

Как устроено слезотечение

Наши глаза производят три вида слёз:

  • Базальные — увлажняют и защищают глаз, вырабатывая 1-2 мкл/мин жидкости с антибактериальными веществами вроде лизоцима и иммуноглобулинов.

  • Рефлекторные — появляются в ответ на раздражение (например, дым или лук), их объём может в 10 раз превышать базальный уровень.

  • Эмоциональные — уникальны для человека. Эти слёзы содержат обезболивающие вещества (лейцин-энкефалин) и гормоны стресса, подтверждая связь между эмоциями и физиологией.

Слёзные железы активируются под контролем:

  • лимбической системы (центра эмоций),

  • парасимпатической нервной системы,

  • гормонов, таких как пролактин и АКТГ.

Зачем природа научила нас плакать

Эволюция сделала плач универсальным способом привлечения внимания:

  • У младенцев беззвучные слёзы подают сигнал о необходимости заботы.

  • У взрослых слёзы стали инструментом безмолвной коммуникации: просьба о поддержке или сигнал эмоциональной боли.

Кроме того, слёзы при стрессе помогают вывести из организма избыток марганца и катехоламинов, работая как естественная "чистка".

Плач глазами психологии

Психологи считают: плач запускает каскад изменений в организме, вызывая эффект катарсиса. После симпатического возбуждения (стресс) включается парасимпатическая система (расслабление), что даёт чувство облегчения.

Но это работает не всегда: около 30% людей после плача чувствуют себя хуже. Всё зависит от индивидуальности и социального контекста.

Интересно, что слёзы способствуют выбросу окситоцина и эндорфинов, создавая ощущение умиротворения, сравнимое с результатами медитации.

Плач и гендер: есть ли разница

Да, и на это влияют как гормоны, так и культура:

  • Тестостерон снижает склонность к плачу, пролактин усиливает её (у женщин его на 60% больше).

  • Мужчины плачут реже не только из-за биологии: в обществах, где мужской плач не табуирован, различия стираются.

  • Размер слезных желез у мужчин в среднем на 15% меньше, но это объясняет разницу лишь частично.

Статистика:

  • Женщины плачут 3-5 раз в месяц.

  • Мужчины — 0-1 раз в месяц.

Новые горизонты исследований

Учёные находят всё новые грани слёз:

  • В слезах обнаружены уникальные бактерии, защищающие глаза.

  • Нейровизуализация показала: у людей, не подавляющих плач, плотнее развит островковый отдел мозга, отвечающий за эмоции.

  • Эмоциональные слёзы могут стать биомаркером для диагностики депрессии.

Почему это важно

Понимание природы плача помогает:

  • Создавать эффективные методы саморегуляции эмоций в психологии.

  • Разрабатывать новые офтальмологические препараты.

  • Менять общественные стереотипы о проявлении эмоций, делая общество эмоционально здоровее.

Уточнения

Слеза́ (лат. lacrima), также мн. ч. слёзы — жидкость, вырабатываемая слёзными желёзами для смачивания и очищения поверхности глаза у земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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