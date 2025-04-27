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Когда земля дрожит не просто так: как ядерные взрывы прячутся за землетрясениями

1:54
Наука

На первый взгляд — обычное землетрясение. Но иногда за подземными толчками может скрываться нечто куда более тревожное.

Асфальт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Асфальт

Американские специалисты из Лос-Аламосской национальной лаборатории, некогда работавшие над разработкой ядерного оружия, предупреждают: подземные ядерные испытания могут маскироваться под природные землетрясения, пишет Bulletin of the Seismological Society of America.

Как отличить бомбу от землетрясения

Обычно различить естественное землетрясение и взрыв под землёй можно довольно точно:

  • Природные землетрясения создают сложную картину волн с преобладанием поперечных колебаний — так называемых S-волн, которые движутся перпендикулярно направлению распространения.

  • Ядерные взрывы формируют мощную P-волну — продольное сжатие, напоминающее работу гармошки.

По современным технологиям подземный ядерный взрыв мощностью всего 1,7 тонны в тротиловом эквиваленте можно зафиксировать с точностью до 97%.

Когда технологии могут дать сбой

Однако существует сценарий, при котором распознать подземный взрыв становится почти невозможно. Если ядерный взрыв произойдет в течение первых 100 секунд после природного землетрясения и на расстоянии до 250 километров от эпицентра, вероятность точного обнаружения падает до 37% — а иногда и до 16%.

Что это значит

Вероятность совпадения событий невелика, но сама возможность заставляет задуматься: геологически активные зоны могут сознательно использоваться для сокрытия ядерных испытаний. Рой мелких толчков перед основным землетрясением и последующие афтершоки могут стать удобной ширмой для незаметных подземных взрывов.

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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