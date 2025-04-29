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Галактический парадокс: спутники Андромеды будто выстроились в очередь на Землю

2:28
Наука

Астрономы сделали по-настоящему странное открытие: подавляющее большинство карликовых галактик, вращающихся вокруг Андромеды, расположено на стороне, обращённой к нашему Млечному Пути. Вероятность такой конфигурации — всего 0,3%. Что-то необычное явно происходит в нашем уголке Вселенной.

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

Андромеда: наш старый знакомый

Галактика Андромеды (М31) — ближайший к нам гигантский космический сосед. Её можно увидеть даже в бинокль или при хорошем небе — без помощи телескопов. Ещё в 964 году её описал Аль-Суфи, и с тех пор она не перестаёт удивлять учёных.

Недавно опубликованное исследование в Nature Astronomy добавило новый штрих к портрету Андромеды — крайне необычный.

Карликовые галактики строятся в линию

Вокруг Андромеды вращается процессия маленьких галактик-спутников, наподобие того, как гигантские планеты в нашей системе окружены множеством лун. Из 38 известных карликовых спутников — 37 находятся в пределах 107 градусов от направления на Млечный Путь. То есть почти все сосредоточены на "нашей" стороне.

Такое распределение слишком маловероятно, чтобы быть случайным — шанс около 0,3%. Причём существующие гравитационные модели между Андромедой и Млечным Путём не могут объяснить такую асимметрию.

Ищем объяснение странному явлению

У учёных есть несколько гипотез:

  • Последствия древнего слияния. Возможно, около 2-3 миллиардов лет назад Андромеда пережила крупное галактическое столкновение, которое повлияло на распределение спутников.

  • Невидимые спутники. Есть вероятность, что вокруг Андромеды скрыто больше карликовых галактик, чем мы пока видим, и это искажает наши расчёты.

Кроме того, давно известно: в космосе реальное количество карликовых галактик часто оказывается меньше, чем предсказывают компьютерные модели.

Кто на кого смотрит

Конечно, в научном сообществе никто всерьёз не говорит о наблюдении за нами через космические построения. Но сам факт такой странной симметрии заставляет задуматься: насколько ещё мало мы понимаем о структуре и эволюции галактик.

Уточнения

Гала́ктика Андроме́ды (Тума́нность Андроме́ды, M 31, NGC 224, PGC 2557) — спиральная галактика, наблюдаемая в созвездии Андромеды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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