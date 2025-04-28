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Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней

2:09
Наука

Марсоход Perseverance продолжает изучать Марс в поисках следов древней жизни. Однако недавно он натолкнулся на нечто странное: загадочную тёмную скалу, которую учёные уже окрестили "Холмом черепа".

Марс
Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency
Марс

Камни, которых здесь быть не должно

В начале апреля Perseverance выполнял свою миссию в нижней части холма Ведьмы Хейзел, на краю кратера Езеро. Миллиарды лет назад здесь плескались воды большого озера, а окружающая среда была гораздо теплее и влажнее, чем сегодня.

Исследуя скалистую линию, марсоход обнаружил камни, которые, по мнению учёных, были принесены сюда естественными процессами: течением рек, потоками лавы или древними наводнениями. Марсианские "переезды" произошли без участия загадочных существ — только силами природы.

Загадка "Холма черепа"

Особое внимание исследователей привлекла одна скала. Она выделялась тёмным оттенком и угловатой поверхностью на фоне светлых пород. В ней заметны странные впадины, которые могли появиться в результате эрозии ветром или ударами мелких обломков.

"Эта скала уникально контрастирует с окружающей местностью своим тёмным цветом и неровной поверхностью", — описывает находку NASA.

Что это на самом деле: метеорит или марсианская лава?

Первое предположение ученых — метеорит. Темный цвет напомнил исследователям метеориты, ранее обнаруженные в кратере Гейла марсоходом Curiosity.

Но химический анализ поставил эту версию под сомнение: "Холм черепа" отличается по составу. Поэтому появилась вторая гипотеза: возможно, это вулканическая порода, выброшенная из марсианских недр во время древних извержений. Такие горные породы часто содержат минералы оливин, пироксен, амфибол и биотит, придающие им тёмный оттенок.

Новый анализ химического состава скалы должен помочь разгадать тайну "черепа" на Красной планете.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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